Down sendromlu meraklı aşçılar Zahir Kafe’de buluştu

Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü düzenlediği kurabiye ve kahve yapım atölyelerine katılan 13 down sendromlu öğrenci, hazırladıkları kurabiye ve kahveleri Zahir Kafe’deki misafirlere ikram etti.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Eyüpsultan Belediyesi iş birliğiyle down sendromlu bireylerin çalıştığı Eyüp’teki Zahir Kafe’de etkinlik düzenlendi. Etkinlikte hazırlanan kurabiye ve kahveler Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan’ın da katılımlarıyla sadece Down Sendromlular ve misafirlere ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Eyüpsultan Belediyesi olarak engelliler, dezavantajlılar, sokak hayvanları bizim önceliklerimiz arasında. Zahir Kafe de bu önceliklerimizin projelendirilmiş haline bir örnek. Bir yıl evvel kurulan bu kafede, down sendromlu arkadaşlarımız çalışıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne böylesi bir projeye imza attıkları için teşekkür ederim. Bu iş birliğinin diğer paydaşlarımıza da örnek teşkil etmesini umarım" dedi.