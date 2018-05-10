Down sendromlular yılın annelerini seçti

İSTANBUL (AA) - Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ADER) ait Şişli Down Cafe'de çalışan down sendromlu gençler, kendilerine ve kafelerine desteklerinden dolayı Selda Topal, İpek Açar, Zeynep Yılmaz, Ahu Orakçıoğlu ve Oya Aydoğan'ı "yılın annesi" seçti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yaşları 18 ile 35 arasındaki down sendromlu gençlerin çalıştığı kafede düzenlenen anneler günü kutlamasına, İpek Açar, Zeynep Yılmaz, Ahu Orakçıoğlu, Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ve oyuncu Başak Güroz katıldı.

Kafe çalışanları, kendilerine ve kafelerine desteklerinden dolayı Selda Topal, İpek Açar, Zeynep Yılmaz ve Ahu Orakçıoğlu ile Oya Aydoğan'ı "yılın annesi" seçti. Oya Aydoğan adına hazırlanan ödül, oğlu Gurur Aydoğan'a verildi.

Gurur Aydoğan, annesine ait özel eşyalardan bir kaçını kafeye bağışlayacağını söyledi.

Etkinlikte Selda Topal, İranlı ressam Said Aganejat tarafından yapılarak kafeye bağışlanan tabloları satın alarak, ünlü isimlere armağan etti.

Ahu Orakçıoğlu ise Down Cafe'nin açılışını haber yaptığını belirterek, etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Etkinlikte perküsyon gösterisi de yapan kafe çalışanları, katılımcılara perküsyon eğitimi verdi.

