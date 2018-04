Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum Belediyesi tarafından açılan Down Kafe’de, Down sendromlulara pilates eğitimi verildi.

Atakum Belediyesi’ne ait Down Kafe’nin bahçesinde down sendromlular pilatesle tanıştı. Down sendromlu bireylerin, pilates eğitmeni Ayşenur Akça yönetiminde yaptıkları egzersizlerden keyif aldıkları gözlendi. Down sendromlu bireyler için sporun çok önemli olduğunu belirten Ayşenur Akça, “Pilates, sadece fit kalma yöntemi değil, kas-iskelet sistemi rehabilitasyonudur. Down sendromlu bireyler için spor onların olmazsa olmazıdır. Aslında spor eğitimi bildiğimiz gibi her birey için gereksinimdir. Down sendromlu gençlerimizin gelişim düzeyleri ve öz bakımlarını tamamlamış, komut alabilir ve bağımsız hareketlerini yapmaya başladıkları süreçten itibaren spor eğitimine başlanmalıdır. Önemli olan Down sendromlulara küçük yaştan itibaren bu alanda eğitim almış uzman eğitmenler eşliğinde motor-kas gelişimi geliştirilmelidir” dedi.

Farklı gelişim gösteren bu gençlerin içinde mükemmel yeteneklerin de olduğunu ifade eden Akça, “Down sendromlu gençlerimiz spor faaliyetlerine katıldıkları takdirde bir yerlere ait olma duygusu, kendilerini ifade edebilme yeteneğini özgüven ve başarma duygusunu tadacaklardır. Down sendromlu gençlerimizin sahip olduğu potansiyelin tamamını kullanabilmeleri için başarı duygusunu tatması gerekir. Bu nedenle dikkatli bir şekilde hazırlanmış pilates egzersizleri ve çeşitli spor branşları, bu gençlerin başarıyı yaşamasına yardımcı oluyor. Gençlerimiz, toplu halde arkadaşlarıyla birlikte pilates yapmaktan çok keyif alıyorlar” diye konuştu.

PİLATES DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA İYİ GELİYOR

Pilates eğitimi down sendromlu bireylerde çok iyi sonuçlar verdiğini belirten Akça, “Pilates’in 6 prensibi var. Kontrol, konsantrasyon, merkezleme, akıcılık, kesinlik ve nefes. Bu egzersizleri hazırlarken Down sendromluların sinir, kas gelişiminin yanı sıra zihinsel gelişim süreçlerini de düşünüyoruz. Büyük ve küçük kas gruplarını çalıştırmaya yönelik egzersizler hazırlanıyoruz. Pilatesin insan anatomisine ciddi faydaları var. Pilates sadece fit kalma yöntemi değil, aynı zamanda kas iskelet sisteminin rehabilitasyonunu da sağlar. Konsantrasyon gücünü artırıyor, sakatlanma riskini azaltıyor, dolaşım sistemini etkileyerek rahatlamaya neden oluyor. Ayrıca kas kontrolünü sağlıyor. Bu tür egzersizler Down sendromlu bireylerde çok iyi sonuçlar veriyor. Çünkü bu gençlerin genelinde dikkat kaybı, odaklanma problem ve fiziksel duruş bozuklukları var. Dolayısıyla kasları güçleniyor. Zihinsel ve bedensel stresleri azalıyor. Ayrıca bu egzersizler onların sosyalleşmesine, kendilerini ifade etmelerine neden oluyor. Pilates sayesinde vücutlarını daha yakından tanıyabildikleri kendilerini de daha iyi ifade edebiliyorlar” şeklinde konuştu.