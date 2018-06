İSTANBUL (AA) - Down Sendromu Derneğin Sabancı Vakfı desteği ile yürüttüğü "Benim Sesim Benim Toplumum" projesi kapsamında down sendromlu bireylere, kendi haklarını öğrenme ve korumaları ile profesyonel iş hayatına katılımlarını sağlamak amacıyla "öz savunuculuk" eğitimi verildi.

Proje çerçevesinde, down sendromlu bireylere verilen "öz savunuculuk" eğitiminin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öz savunuculuk çalışmalarına Ekim 2017'de başladıklarını ve proje kapsamında Uluslararası Down Sendromu Birliği uzmanlarından eğitim aldıklarını belirtti.

İstanbul'da down sendromlu kişilerden oluşan 9 kişilik pilot bir grup kurduklarını söyleyen Bilgin, aldıkları eğitimler kapsamında grubun kolaylaştırıcılarını ve destek kişilerini yetiştirdiklerini ifade etti.

Projenin yalnızca down sendromlu değil, aynı zamanda zihinsel engelli insanları da kapsadığını aktaran Bilgin, "Genellikle bir öğrenilmiş çaresizlik içerisinde yetiştirildikleri için aileler ve uzmanlar iyi niyetle gençleri bir koruma çemberi içerisine alıyorlar. Dolayısıyla, kendilerini ifade etme fırsatını ve bunu nasıl yapacaklarını her zaman bulamayabiliyorlar. Öz savunuculuk programıyla down sendromlu ve zihinsel engelli kişiler kendilerini daha rahat ifade edebilecekler." diye konuştu.