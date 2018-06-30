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Down Sendromu Derneği'nden "öz savunuculuk" eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

Derneğin Sabancı Vakfı desteği ile yürüttüğü "Benim Sesim Benim Toplumum" projesi kapsamında, down sendromlu bireylere "öz savunuculuk" eğitimi verilerek, bireylerin kendi haklarını öğrenme ve koruma, profesyonel iş hayatına katılımları amaçlanıyor - Down Sendromu Derneği Genel Başkanı Gün Bilgin: - "Öz savunuculuk programıyla down sendromlu ve zihinsel engelli kişiler, kendilerini daha rahat ifade edebilecekler"

İSTANBUL (AA) - Down Sendromu Derneğin Sabancı Vakfı desteği ile yürüttüğü "Benim Sesim Benim Toplumum" projesi kapsamında down sendromlu bireylere, kendi haklarını öğrenme ve korumaları ile profesyonel iş hayatına katılımlarını sağlamak amacıyla "öz savunuculuk" eğitimi verildi.

Proje çerçevesinde, down sendromlu bireylere verilen "öz savunuculuk" eğitiminin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öz savunuculuk çalışmalarına Ekim 2017'de başladıklarını ve proje kapsamında Uluslararası Down Sendromu Birliği uzmanlarından eğitim aldıklarını belirtti.

İstanbul'da down sendromlu kişilerden oluşan 9 kişilik pilot bir grup kurduklarını söyleyen Bilgin, aldıkları eğitimler kapsamında grubun kolaylaştırıcılarını ve destek kişilerini yetiştirdiklerini ifade etti.

Projenin yalnızca down sendromlu değil, aynı zamanda zihinsel engelli insanları da kapsadığını aktaran Bilgin, "Genellikle bir öğrenilmiş çaresizlik içerisinde yetiştirildikleri için aileler ve uzmanlar iyi niyetle gençleri bir koruma çemberi içerisine alıyorlar. Dolayısıyla, kendilerini ifade etme fırsatını ve bunu nasıl yapacaklarını her zaman bulamayabiliyorlar. Öz savunuculuk programıyla down sendromlu ve zihinsel engelli kişiler kendilerini daha rahat ifade edebilecekler." diye konuştu.

- Öz savunuculuk eğitimleri devam edecek

İstanbul’da kurdukları grupta 9 öz savunucu gencin olduğunu ve aralarında çalışanların da bulunduğunu belirten Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendileriyle 2 haftada bir toplanıyoruz. 9 gencimiz de Türkiye'nin farklı şehirlerinden geliyorlar. İstanbul'da 6, Ankara, İzmir ve Tokat'ta 1'er gencimiz var. Temsilciliklerimizin olduğu şehirlerde diğer arkadaşlarımız da programı öğrenecek ve önümüzdeki sene kendi şehirlerinde bu programı başlatacaklar. Böylelikle proje Türkiye'ye yayılmış olacak. Pilot çalışmamızda hem bir grup oluşturup hem de 6 farklı şehirde artık bu grubu kurabilecek ilk insanları yetiştirdik. Önümüzdeki sene de 6 farklı şehirde öz savunuculuk grupları başlayacak. Arkadaşlarımız bütün kararlarını kendileri veriyorlar. Kendi gruplarına 'Söz+1' ismini koydular. Logolarını da kendileri seçtiler."

Bir yıllık çalışmanın sonucunda Uluslararası Down Sendromu Birliği eğitmenleriyle değerlendirme toplantısı için bir araya geldiklerini aktaran Bilgin, projenin sonuçlarını yazıya dökme kararı aldıklarını söyledi.

- "Öz savunuculuk insanları bağımsız yaşamaya yönlendirecek bir araç"

Uluslararası Down Sendromu Birliği uzmanlarından Nathan Rowe da öz savunuculuğun insanları bağımsız yaşamaya yönlendirecek bir araç olduğuna işaret ederek, down sendromlu bireylerin hem kendi hem de diğer down sendromlu bireylerin haklarını savunmalarını amaçladıklarını ifade etti.

Öz savunuculuk için çalışmalar yürüttüklerini ancak böyle bir eğitim formatını ilk kez Türkiye için oluşturduklarını anlatan Rowe, "Türkiye ilk oldu ancak başarısını görünce bu eğitimleri diğer ülkelerde de sürekli hale getirmek için fon aldık." dedi.

- "Bağımsız yaşamak ayaklarımın üzerinde durabilmek demek"

Down sendromlu 35 yaşındaki Senem Tatlıtürk ise dernekten öz savunuculuk eğitimi aldığını ve "Söz+1" öz savunucularından olduğunu belirtti.

Eğitimler sayesinde kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrendiklerine dikkati çeken Tatlıtürk, "Bağımsız yaşamak benim için ayaklarımın üzerinde durabilmek demek. Bunun için toplumun bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Bize karşı daha nazik, daha kibar davranmalarını istiyorum." diye konuştu.

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