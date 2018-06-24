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DP Lideri Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar 1'inci sıra milletvekili adayı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı.

DP Lideri Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar 1'inci sıra milletvekili adayı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı.
Şemsettin Karahisari Ortaokulu'ndaki 2040 numaralı sandığa eşi ve çocuklarıyla oy kullanmaya gelen Gültekin Uysal, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Ölçünün biraz kaçtığı bir seçim olduğunu söyleyen Gültekin Uysal, "Üzüldük açıkçası. Ama bütün bunlara rağmen, bu ülkenin kademe kademe olgunlaştırdığı bir demokrasisi var. Bunun kıymetini bilmek adına, sandığı görebiliyor olmak ki onunla ilgili de zaman zaman sandık ertelenir mi, ötelenir mi çok partili hayata geçtiğimiz andan itibaren sormadığımız sorular, toplumsal zeminde, marjinal bir düzeyde bile sorulur hale gelmiş. Bütün bunlara rağmen ben, bu ülkenin seçim yapabiliyor olmasının, bulunduğu coğrafyada kendi kaderini kendisi tayin edemeyen devletçiklerin, halkların arasında millet olarak, devlet olarak önemli bir artımız olduğunu düşünüyorum. Önemli bir hüviyetimiz olduğu kanaatindeyim" dedi.
Uysal daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek okuldan ayrıldı.

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