DP World Mali'de lojistik merkez inşa ediyor

DUBAİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli küresel denizcilik ve liman işletme şirketi DP World, Mali'nin başkenti Bamako'da bin hektarlık alanda bir lojistik merkez inşa edilerek işletilmesi için 20 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzaladı.
DP World şirketinden yapılan yazılı açıklamada, şirketin Bamako'da bin hektarlık bir alanda lojistik merkez inşa edilmesi ve işletmesi için 20 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzaladığı belirtildi.
Projenin ilk aşamasının yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla konteyner terminali kurulmasını içerdiği kaydedildi.
İthalat ve ihracatı kolaylaştırmak suretiyle Mali ekonomisinin kalkınmasına destek vermeyi hedefleyen proje kapsamında inşaata 2019 yılında başlanmasının ve 18 ayda tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.
Sözleşmenin 20 yıl daha uzatılabileceği kaydedilirken, inşa edilecek Mali Lojistik Merkezi'nin DP World tarafından işletilen Senegal'deki Dakar Konteyner Terminali ile Bamako arasındaki ana koridorda yer alacağı belirtildi.
Merkezin yıllık 300 bin TEU kapasiteli olacağı aktarıldı.
Ayrıca DP World'un ürün ve yolcu trafiğini kolaylaştırmak için Mali hükümetine Bamako-Dakar demiryolu hattına 3 trenle destek olacağı kaydedildi.
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