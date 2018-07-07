DPA ANKARA; Meclis' te devir teslim töreni

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, görevini geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'a devretti.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı makamında en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz’a teslim etti. Meclisin yeni başkanı belirlenene kadar geçici olarak Meclis Başkanlığı görevini sürdürecek olan Durmuş Yılmaz, Meclis Antınının önüne çelenk bıraktı. İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı devir teslim töreninin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye veda ziyaretinde bulundu.
Görünüt Dökümü
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-İsmail Kahraman röp,.
-Durmuş Yılmaz konuşması
-Çelenk bırakması
Haber-kamera; Nursima KESKİN / ANKARA , (DHA)
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