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DP'li Uysal: Meral Hanımın görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 19:20 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Parti teşkilatlarımızın Sayın Meral Akşener'in görevi bırakmaması hususunda büyük kararlılığını, büyük bir memnuniyet içerisinde görüyorum.

DP'li Uysal: Meral Hanımın görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Parti teşkilatlarımızın Sayın Meral Akşener'in görevi bırakmaması hususunda büyük kararlılığını, büyük bir memnuniyet içerisinde görüyorum. Bırakmayacağına da bütün kalbimle inanıyorum" dedi.
DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da Saadet Partisi (SP) İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Adnan Şenel ve partililer tarafından karşılanan Uysal'a, İYİ Parti ve DP'li yöneticiler de eşlik etti. Ziyarette bir gazetecinin İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yaptığı toplantıda yaşananları sorması üzerine Gültekin Uysal, şunları söyledi:
"Hem Meral Akşener hem de partinin yetkili kurulları gerekli açıklamaları yaptı. Her seçim sonrası siyasi partilerde elbette her birimiz farklı değerlendirmeleri meşru zeminlerde yaparız. Türkiye'nin çok dramatik bir döneminde, olağanüstü şartları içerisinde, siyasetin mecrası içerisinde işleyememesi adına yapısal engellerin koyulmaya çalışıldığı bir dönemde bu mücadeleyi vermenin de elbette birtakım sancılara zaman içerisinde sebep olabilir. O açıdan elbette biz hem bu birlikteliğimiz vesilesiyle Sayın Genel Başkanı karşıladım hem de şehrimizden ayrılacağı için de ben program çerçevesince ziyarette bulundum."
'MERAL HANIM MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNÜ KAZANDI'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in insanların teveccühünü kazandığını vurgulayan DP Lideri Uysal, "Gönlümüzden hiçbir şekilde Türkiye'de eğer rekabete açık bir seçim iklimi oluşmuşsa burada en büyük paylardan birisi Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile Sayın Meral Akşener Hanımefendidir. Başta Sayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'dur. İnsanların teveccühünü kazanmış liderler olarak konjonktürel birtakım dalgalanmalarla değil milletimiz önündeki iddiaların yerli yerinde durup durmadığıyla alakalıdır bizim duruşumuz. O açıdan ben hiçbir şekilde görevden ayrılmasını beklemiyorum ve ümit de etmiyorum" dedi.
'GÖREVİNE DEVAM ETMELİ'
Meral Akşener'in görevine devam etmesi gerektiğini söyleyen Uysal, "Türkiye'de gelenekleri oluşturmanın siyasette ne kadar önemli bir şey olduğunu, geleneklere sahip bir insan olarak çok fazlası ile önemsediğimizi ifade etmek isterim. O açıdan bütün bu değerlendirmeler yapılır. Meşru çizgiler içerisinde partiler genel kurullarını yapar. Ben hiçbir şekilde bu kadar teveccühe ulaşmış ve teveccüh göstermiş milletimizin hem de parti teşkilatlarımızın Sayın Meral Akşener'in görevi bırakmaması hususunda büyük kararlılığını, büyük bir memnuniyet içerisinde görüyorum. Bırakmayacağına da bütün kalbimle inanıyorum. Bırakmaması gerektiğini de kendi düşüncem olarak kamuoyu huzurunda ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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DP'li Uysal: Meral Hanımın görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum

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