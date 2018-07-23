DP'li Uysal: Meral Hanımın görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Parti teşkilatlarımızın Sayın Meral Akşener'in görevi bırakmaması hususunda büyük kararlılığını, büyük bir memnuniyet içerisinde görüyorum. Bırakmayacağına da bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da Saadet Partisi (SP) İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Adnan Şenel ve partililer tarafından karşılanan Uysal'a, İYİ Parti ve DP'li yöneticiler de eşlik etti. Ziyarette bir gazetecinin İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yaptığı toplantıda yaşananları sorması üzerine Gültekin Uysal, şunları söyledi:

"Hem Meral Akşener hem de partinin yetkili kurulları gerekli açıklamaları yaptı. Her seçim sonrası siyasi partilerde elbette her birimiz farklı değerlendirmeleri meşru zeminlerde yaparız. Türkiye'nin çok dramatik bir döneminde, olağanüstü şartları içerisinde, siyasetin mecrası içerisinde işleyememesi adına yapısal engellerin koyulmaya çalışıldığı bir dönemde bu mücadeleyi vermenin de elbette birtakım sancılara zaman içerisinde sebep olabilir. O açıdan elbette biz hem bu birlikteliğimiz vesilesiyle Sayın Genel Başkanı karşıladım hem de şehrimizden ayrılacağı için de ben program çerçevesince ziyarette bulundum."