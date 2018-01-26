Dr. Ahmed Fuad Şahin Kanada tarihine geçti

OTTAWA(AA) - Kanada'da yaşayan Türkler arasında, Kanada toplumuna üstün hizmetlerde bulunanlara verilen en büyük ödül olan "Order of Canada" (Kanada Şeref Madalyası) ile onurlandırılan ilk Türk olan Dr. Ahmed Fuad Şahin, ödülünü Genel Vali Julie Payette'nin elinden aldı.

Başkent Ottawa'daki Genel Valilik Konutu Rideau Hall'da düzenlenen törende, Şahin'in yanı sıra 47 kişi Kanada Şeref Madalyası ile ödüllendirildi.

Niagara-On-The-Lake kasabasında ikamet eden 95 yaşındaki Türk ve Kanada vatandaşı Şahin'e daha önce, ülkedeki Müslüman ve Türk toplumuna yaptığı katkılardan dolayı Kanada Şeref Madalyası verilmesi kararlaştırılmıştı.

AA muhabirine konuşan Şahin, Kanada'ya geldiği 1958 yılından bu yana kendisine verilen görevleri yerine getirmesinin yanı sıra Müslüman toplumu için de gayret sarf ettiğini söyledi.

Ülkede 60 yıldır yaptıklarının Kanada makamları tarafından takdir edilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Şahin, yeni nesle çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Kanada'ya geldikleri ilk günlerden itibaren dinlerini yaşamaya çalıştıklarını aktaran Şahin, ilerleyen yıllarda ülke genelindeki Müslümanların dernek ve vakıflar kurarak organize olmalarını sağladığını, bunları bir araya getirerek yaşadıkları her kentte birer cami açmalarına ön ayak olduğunu ifade etti.