HABER

Dr. İsmail Fakı'nın adı hastanenin toplantı salonuna verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

BURSA'da hizmet veren Özel Hayat Hastanesi, 5 yıl önce yaşamını yitiren Dr.

Dr. İsmail Fakı'nın adı hastanenin toplantı salonuna verildi

BURSA, (DHA)- BURSA'da hizmet veren Özel Hayat Hastanesi, 5 yıl önce yaşamını yitiren Dr. İsmail Fakı'nın adını ölüm yıldönümünde hastanenin toplantı salonuna verdi.
Bursa'da sağlık hizmetleri alanında 30 yılı aşkın süre hizmet yapan ve 5 yıl önce yaşamını yitiren Dr. İsmail Fakı'nın adı, ölüm yıldönümünde anma törenin yapıldığı Özel Hayat Hastanesi'nde toplantı salonuna verildi. Ak Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Eskin, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, İYİ Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ile Dr. Fakı’nın çocukları ve ağabeyinin hazır bulunduğu törende konuşan hastanenin yönetim kurulu başkanı Uz. Dr. Ahmet Özkul, “İsmail Fakı, Bursa’nın doktoru, Bursa’nın hayatı, gönül adamıydı. Değerli hocamızın adının kalıcı olması, gelecek kuşakların da onun varlığını bilmeleri ve hatırlamaları için önemliydi. Biz de 5 ay önce hizmete açtığımız hastanemizin toplantı salonuna, Dr. İsmail Fakı adını verdik" dedi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ise Dr. İsmail Fakı'yı yakından tanıdığını belirtip, "Değerlerimizin kıymetini maalesef yitirdikten sonra anlıyoruz. Dr. İsmail Fakı'nın adının Bursa'da bir tesise verilmesi bizimde gündemimizde" şeklinde konuştu.
Bursa Milletvekillerinin Dr. İsmail Fakı hakkındaki düşüncelerini dile getirdiği törende hazır bulunan Prof. Dr. Mehmet Karadağ ile CHP Bursa eski Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil de birer konuşma yaptı.

FOTOĞRAFLI

Dr. İsmail Fakı'nın adı hastanenin toplantı salonuna verildiDr. İsmail Fakı'nın adı hastanenin toplantı salonuna verildi

PARTNERYoksa bir bebek daha mı geliyorYoksa bir bebek daha mı geliyor
3 yıldır süren kan davası, barış yemeğiyle sona erdi3 yıldır süren kan davası, barış yemeğiyle sona erdi
Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulunduFatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Etiler'deki Nispetiye Caddesi'nde çökme meydana geldi

Etiler'deki Nispetiye Caddesi'nde çökme meydana geldi

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Şanlıurfa'da kan donduran çocuk istismarı

Şanlıurfa'da kan donduran çocuk istismarı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.