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Dr. Kelleci, gazi ailelerini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:43 | Son Güncelleme

Lapseki İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Dr. Kelleci, gazi ailelerini ziyaret etti

Lapseki İlçe Sağlık Müdürü Dr. Demet Kelleci Lapseki’de ikamet eden gazi ailelerini ziyaret etti.
Dr. Kelleci gazi ailelerinin evlerine giderek sohbet etme imkanı buldu. Talep ve şikayetleri de dinleyen Dr. Kelleci, " Devlet olarak üzerimize düşen her türlü yükümlülüğü yerine getirmeye hazırız" diye konuştu. Gazi aileleri ziyaretlerden memnun olduklarını dile getirerek devlet kurumları ile vatandaşın daha da yakınlaştığını ve her türlü talepleri daha rahat iletebildiklerini söylediler.

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