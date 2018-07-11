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Dr. Mehmet Öz, Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah ve televizyon programcısı Dr.

Dr. Mehmet Öz, Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtacak

ŞANLIURFA, (DHA) - ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah ve televizyon programcısı Dr. Mehmet Öz, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi, 100 ülkede yayınlanan programında Türkçe ve İngilizce tanıtacak.
Dr. Mehmet Öz, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Eserleri inceleyen Dr. Öz, Göbeklitepe'yi ABD'de 10 sezondur yayınlanan 'The Dr. Oz Show' adlı programında tanıtacağını belirtti.
Göbeklitepe'yi tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Şanlıurfa’ya geldiğini anlatan Dr. Öz, "Türkiye'de, bizim ülkemizde insanlar bunun ne olduğunu, neden mühim olduğunu bilmiyorlar. Bilseler gelip hemen burayı görürler" dedi. Dr. Öz, şunları söyledi:
"Göbeklitepe'nin en önemli kısmı; bizi taş devrinden, gök devrine sevk etti. Çünkü bizim inancımızı değiştirdi. Bir araya gelerek birbirimizle irtibat sağlamaya, güvenmeye başladık. Bu uygarlık buradan ortaya çıktı. Bu uygarlık olmasaydı belki biz burada olmazdık. Onun için Göbeklitepe'nin Türkiye'de olması inanılmaz bir şey. İstiyorum ki tüm dünya Göbeklitepe'nin ne kadar mühim bir yer olduğunu anlasın. Eğer biz o tarihi unutursak, bugün bile sıkıntı çekebiliriz ama hatırlarsak Göbeklitepe'nin manasını ve ne kadar önemli olduğunu, bu bizim istikbalimizi değiştirebilir. Göbeklitepe'de biriktirdiğim bilgilerle Amerika'da bir program yapacağım, benim şovum zaten 100 ülkede yayınlanıyor. Onun için bütün Arap ülkelerinde, Doğu Avrupa'da, Asya'da ve tabii Amerika'da gösterilecek. Amacım, insanlar Göbeklitepe'nin ne kadar mühim olduğunu bilsinler, Türkiye'ye gelip Göbeklitepe'yi görsünler."

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Dr. Mehmet Öz, Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtacakDr. Mehmet Öz, Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtacakDr. Mehmet Öz, Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtacakDr. Mehmet Öz, Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtacak

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