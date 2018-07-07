Dr. Öğr. Üyesi İsmail Safi, Rusya PALMYRA Devlet Madalyası'nı alan ilk Türk oldu

İSTANBUL, (DHA) - İSTİNYE Üniversitesi, Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Safi, üniversitenin Topkapı Kampüsü'nde gerçekleşen törenle Rusya Palmyra Devlet Madalyası aldı. Safi, Rus vatandaşı olmadan bu madalyayı alan ilk kişi oldu.

Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in başkanı olduğu Rusya Milli İttifakı tarafından; ilk kez Rus vatandaşı olmayan birine verilen PALMYRA Devlet Madalyası, Rusya Milli İttifakı’nın Avrasya Bölge Başkanı Dimitry Klimov tarafından Dr. Öğr. Üyesi İsmail Safi’ye takdim edildi.

“İKİ ÜLKENİN İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİ İÇİN ÇABA SARF EDİYORUM”

Adını Suriye’de yer alan Palmyra Antik Kenti’nden alan madalyayı aldığı için çok onurlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Safi, “Rusya ve Türkiye iş birliği bölge coğrafyası ve dünya barışı adına çok önemli. Yıllardır iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi için çaba sarf ediyorum. Rusya devletinin bu çabayı takdir etmesi çok önemli. Rusya da, Palmyra Antik Kenti’nin medeniyet mirasını DAEŞ saldırılarından koruyor. Çok teşekkür ediyorum’’ dedi.