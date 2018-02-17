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Dr. Rıza Arpaz Nazilli’de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 09:01 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi 2006 yılında hayatını kaybeden Belediye Başkan Vekili Dr.

Dr. Rıza Arpaz Nazilli’de anıldı

Nazilli Belediyesi 2006 yılında hayatını kaybeden Belediye Başkan Vekili Dr. Rıza Arpaz’ın ölüm yıldönümü nedeniyle Arpaz Mahallesi’nde 3 bin kişilik lokma hayrı yaptı.
Nazilli Belediyesi, eski Belediye Başkan vekili Dâhiliye Uzmanı Doktor Rıza Arpaz’ın 11’inci ölüm yıldönümü nedeniyle 3 bin kişilik lokma hayrı yaptı.
Arpaz Mahallesi’nde yapılan lokma hayrında Başkan Alıcık, Dr. Arpaz’ın eşi ve mahalle muhtarları vatandaşlara lokma dağıttı.
Ahirete intikal etmiş eski belediye başkanlarını, vekilleri ve meclis üyelerini rahmetle andığını belirten Başkan Alıcık, “Rahmetli Doktor Rıza Arpaz Nazillimize hizmet etmiş, kıymetli bir beyefendi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Memleketimiz için çaba harcayan, vatanımıza ve milletimize katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Dr. Rıza Arpaz Nazilli’de anıldı

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