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Dr. Sadık Ahmet ölümünün 23. yılında Batı Trakya'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 00:56 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: - "(Gümülcine'deki Türk azınlık) Barışçıl platformlarda Yunan hükümeti ile yaptığımız her görüşmede diyalogla sizin sorunlarınızı aşmaya çalışacağız" - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Doğu Türkistan'daki İsa Yusuf Alptekin'den, Azerbaycan'daki merhum Ebulfeyz Elçibey'e, Muhsin Yazıcıoğlu'na ve Sadık Ahmet'e kadar hepsinin davası aynıdır. Sadık Ahmet'in davası, Müslümanlık davası, Türklük davasıdır"

GÜMÜLCİNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, barışçıl platformlarda Yunan hükümeti ile yaptıkları her görüşmede, diyalogla Gümülcine'deki Türk azınlığın sorunlarını aşmaya çalışacaklarını söyledi.

Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 23. yılında Gümülcine'deki Kahveci Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı.

Törene, Ersoy, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Bursa milletvekili Yüksel Özkan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Bulgaristan Dost Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan, Makedonya Türk Milli Hareketi Genel Başkanı Doğan Saraç, Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, Aşağı Tuna Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Gülten Abdullah Nazare, Yunanistan Makedon Azınlığı Gökkuşağı Partisi Başkan Yardımcısı Yorgos Papadakis, Yunanistan Müslümanlar Birliği Başkanı Naim Elgadur, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu ve Batı Trakya Türk Azınlığı Dayanışma Derneği temsilcileri ile Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu katıldı.

Ahmet'in eşi Işık Ahmet ile oğlu Levent ve kızı Funda Ahmet'in yanı sıra Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Batı Trakyalı Türk'ün de hazır bulunduğu törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Batı Trakya Türkleri üzerinde birleştirici rol üstlenen Ahmet'in bölgedeki Türklerin hakları için verdiği mücadelenin örnek olduğunu ve kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşayacağını söyledi.

Ersoy, Ahmet'in verdiği mücadeleye, birçok zorluğa rağmen hala sahip çıkıldığını dile getirdi.

Bakan Ersoy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ı ziyaret ettiğinde Batı Trakya'daki Türk soydaşlarla da bir araya geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yunan hükümeti ile yaptığımız her görüşmede Batı Trakya'daki soydaşlarımızın durumunu gündemde olmasa da gündem haline getiriyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin aldığı kararlara rağmen derneklerinizdeki 'Türk' kelimesinin kullanımına izin verilmemesi Avrupa Komisyonunda hala bekletici sebep, biliyorsunuz. Yunan hükümetinden beklentimiz, artık bu konuda ısrarcı olmaması, Avrupa ve Avrupalılığa yaraşır biçimde gerekli düzenlemeleri yapmasıdır. Biz devlet olarak bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Barışçıl platformlarda Yunan hükümeti ile yaptığımız her görüşmede diyalogla sizin sorunlarınızı aşmaya çalışacağız."

Bakan Ersoy, Yunanistan'daki orman yangınlarında yaşamını yitirenler için Yunan halkına başsağlığı diledi.

- "Sadık Ahmet'in davası Türklük davasıdır"

BBP Genel Başkanı Destici de Ahmet'in Türk dünyasının önemli liderlerinden biri olduğunu belirterek, yokluğunun acısını yüreğinde hissettiğini söyledi.

Doktor ve Yunan vatandaşı olan Ahmet'in rahat bir hayat yerine Türk azınlığın "insanca" bir yaşama kavuşması için mücadele yolunu seçtiğini ifade eden Destici, Ahmet'in davasından hiç vazgeçmediğini vurguladı.

Destici, "Doğu Türkistan'daki İsa Yusuf Alptekin'den, Azerbaycan'daki merhum Ebulfeyz Elçibey'e, Muhsin Yazıcıoğlu'na ve Sadık Ahmet'e kadar hepsinin davası aynıdır. Sadık Ahmet'in davası, Müslümanlık davası, Türklük davasıdır." dedi.

Mustafa Destici, yangın felaketi nedeniyle Yunan halkına başsağlığı diledi.

Törenin ardından DEB'in Gümülcine'deki merkez binasında, Parti ve Ahmet'in ailesi tarafından konuklara yemek ikram edildi.

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