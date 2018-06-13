Dram içinde dram! Her şeyi 100 lira için yapmışlar

Adana’da babası Çağlar A.’nın ateşe verdiği evden son anda kurtarılan Ezel bebeğin annesi G.B’nin de zanlıya yardım ettiği ortaya çıktı. Çağlar A.’nın, 100 lira harçlık yüzünden çıkan tartışmada eşiyle birlikte annesinin evini ateşe verdiği tespit edildi.

'HATIRLAMIYORUM'

Zanlı bir süre sonra, birlikte yaşadığı Gülben Y. ile oğullarını görmek için geldikleri Adana Şehir Hastanesi'nde yakalandı. Çağlar Aslan ve Gülben Y. gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen Çağlar Aslan, gazetecilere, "Sanki 30 kişiyi öldürdük" dedi.



Minik çocuk komşular tarafından son anda kurtarılmıştı...

Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çağlar Aslan, Adli Tıp Birimi'ne getirildiği sırada, "Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben öyle bir şey yapmadım. Çocuğumu görmek için eve girdim ama evi yakmadım" dedi.

14 YAŞINDAYKEN HAMİLE KALMIŞ

Ayrıca G.B.’nin, 14 yaşındayken kaçıp, uyuşturucu bağımlısı Çağlar A.’yla ilişkiye girdiği, hamile kalınca dini nikahla evlendiği öğrenildi.

