"Drama Köprüsü" türküsü kanser hastasına moral oldu

Her fırsatta türküyü dinlemeye başladıklarını aktaran Uzundurukan, "İşten eve geldiğim bir gün yine müzik açtım. Annemin de aklına Drama Köprüsü türküsü geldi ve 'Onu neden dinlemiyoruz?' diye sordu. Türküyü açtığımda mırıldanarak eşlik ettiğini duydum ve 'Hadi biz söyleyelim.' diyerek müziği kapattım. Söylerken de bir video çektim." diye konuştu.

- "Annem söyledi herkes duydu, sesimiz çığlık oldu"

"#annemicin" etiketiyle çektiği videoyu sosyal medya hesabında şehir dışında okuyan kız kardeşine gönderdiğini belirten Uzundurukan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi de karşılık olarak bize bir video iletti. Daha sonra ağabeyim ve eşi, bu paylaşımları gören kuzenlerim ve arkadaşlarım da türküyü seslendirdikleri videoları '#annemicin' etiketiyle sayfalarında paylaşmaya başladı. Aslında istemeden gelişen bir durum oldu. Müthiş bir destek gördük. Sabah uyandığımda, birçok kişinin hesabıma türküyü söylerken çektikleri videoları gönderdiklerini ve sosyal medyada tıklanmaya başladığımızı fark ettim."

Uzundurukan, kanser hastası kişilerden de video ve mesaj aldıklarını vurgulayarak, bu hastalıkla mücadele eden kişilerin annesi için çektiği videolardan çok etkilendiğini dile getirdi.

Başkalarının dualarında yer almanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Uzundurukan, "Hepsi, 'Şahanesiniz, sesimiz oldunuz.' dedi. Destek için gönderilen videoları da 'Annem söyledi, herkes duydu, sesimiz çığlık oldu.' etiketiyle kendi sayfamda paylaştım. Bütün kanser hastalarının sesi olduğumuzu düşünüyorum. Onlar için de güzel bir paylaşım oldu. Çünkü, kanserin en önemli ilacı; moral ve motivasyon." ifadelerini kullandı.