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Dr.Hakan Demirel: “Burun ucu estetiği özgüven artırıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:45 | Son Güncelleme

Uzmanı Op.

Dr.Hakan Demirel: “Burun ucu estetiği özgüven artırıyor”

Uzmanı Op. Dr.Hakan Demirel, güzel bir burun estetiğinin burun ucunun ne kadar güzel olduğuna da bağlı olduğunu söyledi.
Clinicpark Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrah Uzmanı Op. Dr.Hakan Demirel, “Burun ucu estetiği ayrıca burun ucunun şeklini onarmak, yüksek görünümü ortadan kaldırmak ve burun ucunu yüz yapısına uygun hale getirmek için yapılan operasyondur. Burun delikleri içeri doğru daralan burun yapısına sahip olan hastalar solunum zorluğu yaşarlar. Estetik burun operasyonu ile burun ucu büyüklüğü kontrol edilir, burun ucunun şekli değiştirilebilir, burun ile yaptığı açı değiştirilebilir. Ayrıca travmaya bağlı şekil bozuklukları düzeltilebilir, solunum problemleri ortadan kaldırılabilir. Kesin sonuçlar hastanın burun kemiği, kıkırdak yapısı, yüz şekli, deri kalınlığı ve yaşına bağlıdır” dedi.
Op. Dr.Hakan Demirel, burun ucu estetiği ameliyatına ihtiyacınız olup olmadığını belirlemenin en kolay yolunun burnunuzu bir ayna ile incelemek olduğunu ifade ederek, “Burun delikleriniz içeriye doğru daralmış görünüyorsa (sanki bir şey burnunuzun ucunu sıkıyormuş gibi) ve horlama gibi solunum sorunları yaşıyorsanız şüphelerinizi doğrulamak için yapabileceğiniz en iyi şey doktorunuzdan randevu alarak muayene olup, uygun görülmesi halinde burun ucu estetiği ameliyatı olmaktır. Burnunuzun yeni şekli, yüzünüzün anatomisine göre planlanacağı için kişi, gelişimini tamamlayana kadar beklemek gerekmektedir. Bu kadınlar için 16, erkekler için 18 yaşa tekabül eder. Gençlerin ailelerinin ısrarıyla değil, kendi istekleriyle ameliyat olmak istemesi psikilojileri için önemlidir. Burun ucu estetiği ameliyatı yüz orantısını bozan burun ucunun onarılıp, kişinin yüz anatomisi ile uyumlu hale getirilmesiyle daha estetik dinç ve genç bir görünüm sağlar, kişinin kendine olan güvenini artırır ve toplum içinde kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olur” diye konuştu.
Op. Dr.Hakan Demirel, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Burun ucu estetiği operasyonu hastane ortamında, steril ameliyathane koşullarında yapılmalıdır. Ameliyatın süresine bağlı olarak hastalar genellikle ameliyatın yapıldığı gün taburcu edilir. Cerrahin deneyimi oldukça önemlidir. Ameliyat sırasında solunumu kolaylaştırmak için, burnun iç yapıları da düzeltilecektir. Kullanılan tekniğe ve kişinin kıkırdak bütünlüğüne göre değişmekle birlikte operasyon ortalama 2 saat sürer. Ameliyattan sonra hafif şişlik ödem ve morarma olabilmektedir. İlk 24 saat aralıklı olarak soğuk uygulama bu şikayetleri önemli ölçüde azaltır. Ameliyat sonrası üçüncü gün hemen hemen tüm şikayetler sona erer ve burun her geçen gün daha estetik görünmeye başlar. Kişinin morali düzelir, estetik kaygısı azalır ve toplum içerisinde daha özgüvenli bir birey haline gelir. Unutulmamalıdır ki iyileşme kademeli bir süreçtir. Burun ucu estetiği işleminden 1 gün sonra günlük faaliyetlere dönmede sakınca yoktur. Genellikle 1. haftada ilk doktor kontrolü yapılır bu kontrolde burun ateli çıkarılır ve ödeme karşı ince bir bant yerleştirilir. Ameliyattan sonraki üçüncü haftanın sonunda ödem tamamen geçer burnunuzun yeni şekli net bir şekilde belli olur. Burun ucu estetiği sonrası işe dönüş kararı hastanın işine ve sosyal durumuna bağlı olsa da genellikle 1. haftanın sonunda çalışmasında sakınca olmayacaktır.”

Dr.Hakan Demirel: “Burun ucu estetiği özgüven artırıyor”

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