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"Drone konusunda 2020’den sonra büyük faaliyetler yürütülecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 12:54 | Son Güncelleme

Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan: - "Türk Hava Kurumu, 1997 yılında yaptığı gibi 2020 Dünya Hava Oyunlarını da organize edecek. 1997 yılındaki organizasyondan sonra balon ve yamaç paraşütü ticaretini Türkiye’ye getirdik. 2020’den sonra da inanıyorum ki drone konusunda çok büyük faaliyetler yürütülecek"

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan, 2020 Dünya Hava Oyunlarını kurumun organize edeceğini belirterek, "1997 yılındaki organizasyondan sonra balon ve yamaç paraşütü ticaretini Türkiye’ye getirdik. 2020’den sonra da inanıyorum ki drone konusunda çok büyük faaliyetler yürütülecek." dedi.

Atılgan, THK Yüreğir Şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, üniversitesiyle, uçuş akademisiyle, 400 şubesiyle, yangın uçakları ve helikopterleriyle bünyesinde yaklaşık 2 bin çalışanı bulunan THK'nin milletten aldıkları yardımlarla faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.

Sportif havacılıkla ilgili her yıl 50 bin civarında gence kurs ve eğitim verdiklerini anlatan Atılgan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Hava Kurumu, 1997 yılında yaptığı gibi 2020 Dünya Hava Oyunlarını da organize edecek. 1997 yılındaki organizasyondan sonra balon ve yamaç paraşütü ticaretini Türkiye’ye getirdik. 2020’den sonra da inanıyorum ki drone konusunda çok büyük faaliyetler yürütülecek. Ülkemiz hakkında çok yoğun propagandaların olduğu bir ortamda, Amerika ve Almanya’nın çok yoğun antipropagandası altında Türk Hava Kurumu buna aday oldu ve büyük bir gayretle aldık. Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinesi ve yardımlarıyla bu organizasyonu almamız büyük bir olay oldu. Çünkü hala Türkiye’de yapılmaması için direnç gösteren bazı ülkeler var. Ama her gelen ülkemiz aleyhindeki bu propagandaların yersiz ve yanlış olduğunu görüyor."

Açılışa, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve çok sayıda davetli katıldı.

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2020 Dünya Hava Oyunları adana Türk Hava Kurumu Başkanı Kürşat Atılgan yüreğir şubesi

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