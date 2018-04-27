Dronecell, afetler ve acil durumlarda hayat kurtaracak

İSTANBUL (AA) - Turkcell tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan baz istasyonu Dronecell, 120 metre yükseklikten 5 kilometrekarelik bir alanda 4.5G hizmeti vererek özellikle afetler ve acil durumlarda hayat kurtaracak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin uçan ilk baz istasyonu Dronecell havalandı. Turkcell tarafından 4.5G hizmeti vermek için geliştirilen Dronecell, güçlü bir baz istasyonu olarak istenen her yerde havalanıp kara ile hiçbir bağlantısı olmadan ses ve data hizmeti sağlayıcısı olarak görev yapıyor.

Birçok konuda fayda sağlamak üzere geliştirilen Dronecell, özellikle deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler ve acil durumlarda arama kurtarma ekiplerine iletişim desteği sağlamak için dizayn edildi.

Otomatik pilot özelliği de bulunan Dronecell, koordinatları girilen noktaya ulaşabiliyor. İstenen noktaya ulaştığında motorlarını kapatan Dronecell, sabit bir çekim noktası gibi uzun süre 4.5G internet bağlantısı hizmeti sunuyor.

- "Sosyal alanlarda daha hızlı iletişim için Dronecell ile hizmet vereceğiz"