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DRONE'LU EMNİYET ŞERİDİ DENETİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:17 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA Bayram öncesi Çamlıca gişelerde drone ile denetim yapıldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
Bayram öncesi Çamlıca gişelerde drone ile denetim yapıldı. TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Jandarma Trafik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Denetleme Müdürlüğü'nün ortak yaptığı denetlemelerde drone yardımıyla emniyet şeridini kullanan araçlar tespit edildi. Araç şoförlerine 235 TL para cezası kesildi.

Görüntü dökümü:
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-Trafik polislerinin çalışması
-Drone kaldırılması
-Ceza kesilen araç şoförleriyle röp
-Jandarmadan detay
-Belediye trafik ekiplerinden detay
-Drone ile çekilen Görüntüler
-Genel görüntü

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