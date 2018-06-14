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Drone'lu emniyet şeridi denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:24 | Son Güncelleme

 BAYRAM öncesi Çamlıca gişelerde drone ile denetim yapıldı.

Drone'lu emniyet şeridi denetimi

Ramazan EĞRİ/İstanbul, (DHA)- BAYRAM öncesi Çamlıca gişelerde drone ile denetim yapıldı. TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Jandarma Trafik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Denetleme Müdürlüğü'nün ortak yaptığı denetlemelerde drone yardımıyla emniyet şeridini kullanan araçlar tespit edildi. Araç şoförlerine 235 TL para cezası kesildi.

Drone'lu emniyet şeridi denetimiDrone'lu emniyet şeridi denetimiDrone'lu emniyet şeridi denetimiDrone'lu emniyet şeridi denetimi

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