DS Automobiles ve TECHEETAH Formula E'de güçlerini birleştiriyor

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, 2018/2019 sezonundan itibaren yeni otomobili DS E-TENSE FE 19'u TECHEETAH ile birlikte yarıştıracak.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, bu ortaklık markanın elektrikli sokak yarışları serisindeki varlığının ilk bölümünü ve Virgin Racing ile olan birlikteliğini sona erdiriyor.

Bu, beş yarış zaferi, on altı podyum, altı pole pozisyonu ve üç en hızlı tur zamanına imza atan bir ortaklık. Son üç sezonda DS Virgin Racing iki kez takımlar klasmanını ilk üç sırada bitirmeyi başardı. Yeni ekip, 15 Aralık'ta Sudi Arabistan'ın Riyad kentinde 5'inci sezon başlamadan, 1 Ekim'de tanıtılacak.

2018/2019 sezonundan itibaren Formula E yarışları 45 dakika ve bir tur sürecek ve yarış ortasında araç değişimi yapılamayacak. Gelecek sezonda tek kişilik yarış otomobilleri önemli oranda revize edilmiş bir görünüm ve aerodinamik özelliklere sahip olacak. Bunlar üretici tarafından geliştirilen yeni 250 kW gücünde elektromotorlarla donatılabilecek ve enerji yönetimi şampiyonanın temel parçası olmaya devam edecek.