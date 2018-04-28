Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla çalışmalara DSİ makine parkına ait iş makineleri ile başlandığını belirten Acu, şunları kaydetti:

"Kent için çok önemli olan Kanal Edirne Projesi'yle birlikte yapımı devam eden Meriç Nehri yatak temizliği ve tahkimatı işi tamamlandığında, Meriç'in Arda ile birleştiği noktada meydana gelecek 500 yıl tekerrürlü debi olan 2 bin 562 m3/s'nin, bin 789 m3/s'lik kısmı Meriç yatağından, kalan 773 m3/s'lik kısmı da tahliye kanalından geçirilerek Edirne merkezinde oluşabilecek 500 yıl tekerrürlü taşkın debilerinin kontrollü bir şekilde yerleşim yerlerinin mansabına iletilmesini sağlanacaktır.

Ayrıca Meriç Nehri yatak temizliği ve Karaağaç KA-1 Tahliye Kanalı (Kanal Edirne) projeleri tamamlandığında, 430 dekar yeni rekreasyon alanı, Meriç Nehri boyunca 6 bin metre ve Kanal Edirne boyunca 16 bin metre olmak üzere toplam 22 bin metre yürüyüş ve bisiklet parkuru yapılacaktır."

- "Su yatağından akacak"

Kanal kazısı çalışmalarının da yüzde 99 oranında tamamlandığını aktaran Acu, "Proje kapsamında 2018 yılında kalan sedde dolgusu ve 1 adet köprü tamamlanarak yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanması hedeflenmektedir. Kanal üzerinde yaya ve araç geçişleri için bulunan 5 adet köprünün 4 adeti bitirilmiştir. Kalan 1 adet köprü imalatına şubat ayında başlanılmış olup 2018 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.