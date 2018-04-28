EDİRNE (AA) - DSİ Genel Müdürü Murat Acu, "Kanal Edirne" projesi ile ilgili çalışmaları inceledi.
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Acu, "Kanal Edirne" çalışmalarını yerinde inceleyerek, gelinen aşama hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Acu, Meriç Nehri'ne yapılan Kanal Edirne Projesi ile bölgedeki taşkın riskinin azaltılacağını belirtti.
Bulgaristan'dan doğarak, Türkiye-Yunanistan sınırını çizen Meriç'in özellikle kış aylarında ani debi yükselmeleriyle Karaağaç mevkisinde taşkın riski oluşturduğunu aktaran Acu, "Taşkında Türkiye'nin Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na bağlantı kesilmekte, Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde tarım alanları ve meskenler su altında kalmakta, ecdadımızdan günümüze miras kalan tarihi eserler su altında kalarak zarar görmektedir." ifadelerini kullandı.
- "Meriç Nehri yatak temizliği ve tahkimatı"
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla çalışmalara DSİ makine parkına ait iş makineleri ile başlandığını belirten Acu, şunları kaydetti:
"Kent için çok önemli olan Kanal Edirne Projesi'yle birlikte yapımı devam eden Meriç Nehri yatak temizliği ve tahkimatı işi tamamlandığında, Meriç'in Arda ile birleştiği noktada meydana gelecek 500 yıl tekerrürlü debi olan 2 bin 562 m3/s'nin, bin 789 m3/s'lik kısmı Meriç yatağından, kalan 773 m3/s'lik kısmı da tahliye kanalından geçirilerek Edirne merkezinde oluşabilecek 500 yıl tekerrürlü taşkın debilerinin kontrollü bir şekilde yerleşim yerlerinin mansabına iletilmesini sağlanacaktır.
Ayrıca Meriç Nehri yatak temizliği ve Karaağaç KA-1 Tahliye Kanalı (Kanal Edirne) projeleri tamamlandığında, 430 dekar yeni rekreasyon alanı, Meriç Nehri boyunca 6 bin metre ve Kanal Edirne boyunca 16 bin metre olmak üzere toplam 22 bin metre yürüyüş ve bisiklet parkuru yapılacaktır."
- "Su yatağından akacak"
Kanal kazısı çalışmalarının da yüzde 99 oranında tamamlandığını aktaran Acu, "Proje kapsamında 2018 yılında kalan sedde dolgusu ve 1 adet köprü tamamlanarak yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanması hedeflenmektedir. Kanal üzerinde yaya ve araç geçişleri için bulunan 5 adet köprünün 4 adeti bitirilmiştir. Kalan 1 adet köprü imalatına şubat ayında başlanılmış olup 2018 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.
Kanal Edirne ile ile suyun artık yatağında akacağını belirten Acu, şöyle devam etti:
"Kontrol edilmeyen su kendisine yol bulmak için her yere saldırır. Bu proje ile suyun artık yatağında ve kontrol edilebilir bir düzen içerisinde akışı sağlanmış olacaktır. Kanal Edirne Projesi tamamlandığında etrafındaki rekreasyon alanları da yapıldığında Edirnelilere çok güzel bir sosyal yaşam alanı sunulmuş olacaktır. Bu çalışmaların yapılmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
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