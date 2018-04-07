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DSİ Genel Müdürü Murat Acu Çay Barajı’nı inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 14:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir takım açılış ve temel atma programlarına katılan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Çay Barajı inşaatında incelemelerde bulunarak şantiyede düzenlediği toplantıda çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldı.İncelemelerinin ardından açıklama yapan DSİ Genel Müdür Acu, “Çay Barajı inşaatımızda incelemelerde bulunduk.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu Çay Barajı’nı inceledi

Afyonkarahisar’da bir takım açılış ve temel atma programlarına katılan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Çay Barajı inşaatında incelemelerde bulunarak şantiyede düzenlediği toplantıda çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından açıklama yapan DSİ Genel Müdür Acu, “Çay Barajı inşaatımızda incelemelerde bulunduk. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. İnşallah Çay Barajımızı bütün bileşenleri ile birlikte tamamlayarak 2019 yılında Afyonkarahisarlı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Çay Barajının temelden yüksekliği 105 metre olup 15,98 milyon metreköp su biriktirme hacmine sahiptir. Depolanacak su ile 18 bin 550 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Ayrıca Çay Barajı’ndan Çay, Bolvadin ilçeleri ve Bolvadin’e bağlı Dişli ve Özburun beldelerinin içme suyu ihtiyaçlarını karşılayacak günlük 30 bin 845 metreküp su sağlanacaktır. Bu projenin yapılmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, çalışmalarda emeği geçen DSİ ve firma çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
DSİ Genel Müdürü Acu’ya ziyaretinde; Barajlar ve Hidroelektrik Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, DSİ Isparta Bölge Müdürü Mahmut Berber, kontrollük teşkilatı ve yüklenici firma temsilcileri eşlik ettiler.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu Çay Barajı’nı inceledi

DSİ Genel Müdürü Murat Acu Çay Barajı’nı inceledi

DSİ Genel Müdürü Murat Acu Çay Barajı’nı inceledi

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