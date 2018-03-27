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DSİ tıkanan Meriç Köprüsü'nün gözlerini temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

Tunca Nehri'nin taşkın yaptığı Edirne'de, Meriç Nehri'nin geri tepmesini önlemek amacıyla DSİ tarafından köprülerde göz temizliği yapıldı

EDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nin taşkın yaptığı Edirne'de, Meriç Nehri'nin geri tepmesini önlemek amacıyla DSİ tarafından köprülerde göz temizliği yapıldı.

Tunca Nehri gibi Meriç Nehri'nin debisi de artmaya devam ediyor.

Debisindeki artış nedeniyle nehir kenarında Edirne Belediyesi'ne ait Protokol Evi olarak bilinen işletmeye az miktarda su girdi. Suyun yükselmeye devam etmesi durumunda nehir kenarındaki diğer işletmelerde de aynı durum söz konusu olabilecek.

Meriç Nehri'nin geri tepmemesi için DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri Meriç Köprüsü'nde temizlik çalışması yaptı. İşlem sırasında Karağaç Mahallesi ve Pazarkule Sınır Kapısı'na giden tarihi köprüler araç trafiğine kapatıldı. Köprü üzerine gelen kepçe, gözleri tıkayan ağaç dalları ve kütükleri bulunduğu yerden temizledi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda köprüler yeniden trafiğe açıldı.

- Meriç ve Tunca'daki durum?

DSİ verilerine göre 4 saatte Meriç'in debisi 44 metreküp/saniye arttı, debi 1044 metreküp/saniyeye ulaştı.

Tunca Nehri'nin debisi de, sabahki ölçümlere göre 278 metreküp/saniyeye yükseldi.

Taşkının etkilerinin en net gözlendiği yerlerden bir olan Sarayiçi adasında, nehir suyu çevreye yayılmaya devam ediyor. Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği, Saray Mutfağı, Kırkpınar Er Meydanı ve Tavuk Ormanı sular altında bulunuyor.

Debinin artmasıyla birlikte taşkın suları Yalnızgöz ve Saraçhane köprülerinin bölüm bölüm üzerinden akmaya başladı.

Taşkın nedeniyle Fatih, Kanuni, Yalnızgöz ve Saraçhane köprüleri trafiğe kapalı tutuluyor.

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DSİ köprü Meriç ve Tunca nehirleri Taşkın temizlik

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