DSİ tıkanan Meriç Köprüsü'nün gözlerini temizledi

EDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nin taşkın yaptığı Edirne'de, Meriç Nehri'nin geri tepmesini önlemek amacıyla DSİ tarafından köprülerde göz temizliği yapıldı.

Tunca Nehri gibi Meriç Nehri'nin debisi de artmaya devam ediyor.

Debisindeki artış nedeniyle nehir kenarında Edirne Belediyesi'ne ait Protokol Evi olarak bilinen işletmeye az miktarda su girdi. Suyun yükselmeye devam etmesi durumunda nehir kenarındaki diğer işletmelerde de aynı durum söz konusu olabilecek.

Meriç Nehri'nin geri tepmemesi için DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri Meriç Köprüsü'nde temizlik çalışması yaptı. İşlem sırasında Karağaç Mahallesi ve Pazarkule Sınır Kapısı'na giden tarihi köprüler araç trafiğine kapatıldı. Köprü üzerine gelen kepçe, gözleri tıkayan ağaç dalları ve kütükleri bulunduğu yerden temizledi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda köprüler yeniden trafiğe açıldı.

- Meriç ve Tunca'daki durum?

DSİ verilerine göre 4 saatte Meriç'in debisi 44 metreküp/saniye arttı, debi 1044 metreküp/saniyeye ulaştı.

Tunca Nehri'nin debisi de, sabahki ölçümlere göre 278 metreküp/saniyeye yükseldi.