DSİ’den 2017 Yılında Artvin’e 5 Tesis

DSİ Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Artvin İlinde 1 adet altyapı, 1 adet prefabrik bina, 3 adet taşkın koruma tesisini tamamladı.

DSİ Artvin’de yaptığı yatırımlarla Çoruh Nehrine altın gerdanlıklar takmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya, karayolları ve köy yollarını inşa etmeye, tarihi eserleri korunmaya, enerji ve telefon hatlarını yenilemeye, gölet ve sulama işleri de yapmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Artvin İlinde 1 adet altyapı, 1 adet prefabrik bina, 3 adet taşkın koruma tesisini tamamlamıştır.

Tamamlanan Yusufeli Yeniden Yerleşim Yeri Altyapı İnşaatının üçüncü bölgesinde TOKİ tarafından üstyapı çalışmalarına başlanıldı.

DSİ-2 Sitesinde bulunan prefabrik yapılar Yusufeli İlçesine taşınarak değerlendirilmiştir. Tamamlanan 3 adet taşkın koruma tesisi ile Artvin Şehir Merkezinde, Şavşat İlçe Merkezinde, Ortaköy, Yolgeçen, Erikli, Cevizli, Köprülü ve Vezirköy Köylerinde toplam 6 köy, 4 mahalle ve 32,6 dekar zirai arazilerin taşkın riski azaltıldı. Tamamlanan altyapı, prefabrik ve taşkın koruma tesislerinin toplam maliyeti 128 milyon 258 bin TL’dir. Ayrıca 29 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen törende Artvin İlinde 7 adet taşkın koruma tesisi hizmete alındı. Hizmete alınan tesislerden tamamlanan 7 adet taşkın koruma tesisi ile Artvin İli, Hopa İlçe Merkezi, Dereiçi, Köprügören, Yeşilköy, Çamlı, Subaşı, Tekkale, Küplüce, Bostancılar ve Demirciler Köyleri, Sundura, Ormanlı ve Elmalı Mahalleleri ile 635 dekar zirai arazilerin taşkın riski azaltıldı.Tamamlanan taşkın koruma tesislerinin toplam maliyeti 50 milyon 700 bin TL’dir” ifadelerine yer verildi.