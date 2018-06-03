DSİ'den baraj göllerine her yıl milyonlarca balık

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Devlet Su İşleri (DSİ), baraj göllerindeki balık popülasyonunun artması ve vatandaşlara ek gelir sağlaması amacıyla yılda ortalama 31 milyon balık yavrusu yetiştiriyor.

AA muhabirinin Orman ve Su İşleri Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 7 su ürünü istasyonunda en çok üretim, 8 milyon yavru balıkla Şanlıurfa'daki Atatürk Barajında yapılıyor. Yılda ortalama 31 milyon balığın yetiştirildiği istasyonlarda en çok pullu sazan balığı üretiliyor.

Baraj göllerine her yıl 30 milyon pullu sazan ve bir milyon da şabut balığı bırakılıyor. Bunların dışında yayın balığı, karaca mersini, sivri burun mersin balığı da yetiştiriliyor.

- Balıkların üreme süreci

Tesislerde 11 ay boyunca bakılan anaç balıklar, sadece mayıs ayında üreme işlemine alınıyor. Kilolarına göre ayrılan dişi ve erkek balıklara hipofiz enjekte ediliyor. Bu sayede yumurta ve sperm bırakmaları sağlanan balıkların üreme süreci, uzman görevliler tarafından her aşamasında takip ediliyor.