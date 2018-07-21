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DSİ'den taşkında kurtarma tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

Rize'de düzenlenen gece tatbikatında senaryo gereği taşkın nedeniyle mahsur kalanların kurtarılması canlandırıldı

RİZE (AA) - Rize'nin Kalkandere ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü ekiplerince taşkında kurtarma tatbikatı yapıldı.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz'de zaman zaman aşırı yağışların ani taşkınlara neden olduğu, buna bağlı olumsuz durumlar ortaya çıkabildiği belirtildi.

Yaşanabilecek bu tür ani taşkınlara hızlı şekilde müdahale etmek maksadıyla DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından Maçka ilçesinde düzenlenen gündüz tatbikatının ardından bu kez Rize'nin Kalkandere ilçesinde gece tatbikatı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, tatbikata müdürlüğe bağlı 50 personelin 20 iş makinesi ve arazi aracıyla katıldığı aktarıldı.

Tatbikatta taşkın ihbarının alınmasının ardından müdahale ekiplerinin iş makineleriyle süratle organize olarak olay yerine intikal ettirildiği vurgulanan açıklamada, görevli personelin tatbikat mahallinde yerlerini aldıktan sonra memba kesiminde bulunan regülatörden kontrollü olarak dere yatağına su bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, taşkın suyu ile mücadele çalışması yapan personelin halat, can simidi, insan zinciri ve iş makinesi kullanılarak suni olarak yükseltilen sudan başarıyla çıkarıldığı belirtilerek, ilk yardım, taşkın sınırı haritalama, debi belirleme, su tahliyesi ve taş seddeleme çalışmaları ile tatbikatın başarılı şekilde sona erdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen DSİ 22. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, "Doğu Karadeniz bölgesi meteorolojik, topoğrafik ve jeolojik nedenlerle taşkınlara çok müsait bir bölge. Gerek kurumsal gerekse insani sorumluluk bilinciyle can ve mal kayıplarının azaltılması adına bu tür eğitici tatbikat çalışmaları zaman zaman tekrar edilecek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
DSİ Kalkandere Kurtarma tatbikatı Rize

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