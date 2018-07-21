DSİ'den taşkında kurtarma tatbikatı

RİZE (AA) - Rize'nin Kalkandere ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü ekiplerince taşkında kurtarma tatbikatı yapıldı.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz'de zaman zaman aşırı yağışların ani taşkınlara neden olduğu, buna bağlı olumsuz durumlar ortaya çıkabildiği belirtildi.

Yaşanabilecek bu tür ani taşkınlara hızlı şekilde müdahale etmek maksadıyla DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından Maçka ilçesinde düzenlenen gündüz tatbikatının ardından bu kez Rize'nin Kalkandere ilçesinde gece tatbikatı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, tatbikata müdürlüğe bağlı 50 personelin 20 iş makinesi ve arazi aracıyla katıldığı aktarıldı.

Tatbikatta taşkın ihbarının alınmasının ardından müdahale ekiplerinin iş makineleriyle süratle organize olarak olay yerine intikal ettirildiği vurgulanan açıklamada, görevli personelin tatbikat mahallinde yerlerini aldıktan sonra memba kesiminde bulunan regülatörden kontrollü olarak dere yatağına su bırakıldığı bildirildi.