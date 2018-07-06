DSİ'nin içme suyu yatırımları hız kesmiyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Gaziantep'deki Düzbağ içme suyu isale hattında incelemelerde bulundu.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Genel Müdür Acu'nun da katıldığı "Koordinasyon Toplantısında", 2018 yılı bütçe durumu, devam eden etüt, planlama, proje, küçük su ve büyük su işleri kapsamındaki yapım işlerinin gerçekleşme durumu, bu yıl bitirilecek işler, ek program teklifleri, ilave ödenek talepleri ve 2019 yılı yatırım programına teklif edilmesi planlanan büyük su işleri görüşüldü.

Daha sonra Acu, Gaziantep Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı çalışmalarının koordine edildiği şantiyeyi ziyaret ederek, gelinen seviye hakkında bilgi aldı.

Acu, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'e yaptıkları yatırımlarla mümbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.

Son 15 yılda tamamladıkları içme suyu tesisleri ile Kartalkaya Barajı'ndan Gaziantep'e yıllık toplam 94,6 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini aktaran Acu, Gaziantep gibi büyük ve sanayisi gelişmiş bir şehrin içme suyu sıkıntısı çekmesini asla kabul edemeyeceklerini, kentin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için Düzbağ Barajı, Düzbağ Regülatörü ve içme suyu isale hattını inşa ettiklerini anımsattı.