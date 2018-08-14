DSÖ, KDC'deki ebola salgınından endişeli

Ülkede yeniden patlak veren salgınının nedenini bilmediklerini ama araştırmalara devam ettiklerini dile getiren Adhanom, şimdiye kadar tamamı sağlık çalışanı 216 kişi ve sağlık çalışanlarıyla temas eden 20 kişiye ebola aşısı yaptıklarını belirtti.

"Yaptığım ziyarette gözlemlediklerimden sonra gerçekten daha fazla endişeliyim." ifadesini kullanan Adhanom, ebola salgınının yanı sıra ülkedeki şiddet ve adam kaçırma olaylarından da kaygı duyduğunu vurguladı. Adhanom, "Açıkçası bu salgınla baş etmek bir öncekine göre daha çok daha zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz ayı sonunda salgının ortaya çıktığı Kuzey Kivu eyaletinde yüzden fazla silahlı grubun aktif olduğu bilgisini paylaşan Adhanom, bölgede sadece bu yıl 120'den fazla şiddet olayının yaşandığını aktardı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom ellerinde 3 bin doz ebola aşısı bulunduğunu, gerektiğinde bunu 300 bin doza kadar çıkarabileceklerini ifade etti.

- "Uluslararası yayılma riski düşük"

KDC'deki ebola salgınının uluslararası yayılma riskinin düşük olduğuna işaret eden Adhanom, başta Uganda olmak üzere komşu ülkelerde kapsamlı önlemlerin alınmasını tavsiye ettiklerini anlattı.

Adhanom, ülkedeki aktif çatışmalardan dolayı öncelikli olarak "kırmızı bölgeler" belirlendiğini kaydederek uluslararası toplumu bu ülkeye daha fazla destek vermeye davet etti.

- 41 kişi öldü

Ülkedeki 10'uncu ve son ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e çıktı. Hayatını kaybeden diğer 27 kişinin de ebola olduğu tahmin ediliyor ancak ölümler salgın ilan edilmeden önce olduğu için ve ebolanın bulaşma riski dolayısıyla mezarlar açılıp araştırma yapılamıyor.

KDC'de 9'uncu ebola salgını, Kuzey Kivu'ya 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ekvator eyaletinde görülmüştü.

Resmi verilere göre, 24 Temmuz'da sona erdiği açıklanan bu salgında 54 vaka rapor edilmişti. Salgın süresince 17'si kesin vaka, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 33 kişi hayatını kaybetti. 14 ölümün ebola olup olmadığı bilgisi teyit edilemedi.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

