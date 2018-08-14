HABER

DSÖ, KDC'deki ebola salgınından endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:56 | Son Güncelleme

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom: - "Yaptığım ziyarette gözlemlediklerimden sonra gerçekten daha fazla endişeliyim" - "Açıkçası bu salgınla baş etmek bir öncekine göre daha çok daha zor olacak"

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeniden görülen ebola salgınına ilişkin, "Yaptığım ziyarette gözlemlediklerimden sonra gerçekten daha fazla endişeliyim." dedi.

DSÖ Genel Direktörü Adhanom, geçen hafta KDC'ye yaptığı ziyarete ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Temmuz ayı sonunda salgının ortaya çıktığı Kuzey Kivu eyaletinde yüzden fazla silahlı grubun aktif olduğu bilgisini paylaşan Adhanom, bölgede sadece bu yıl 120'den fazla şiddet olayının yaşandığını aktardı.

"Yaptığım ziyarette gözlemlediklerimden sonra gerçekten daha fazla endişeliyim." ifadesini kullanan Adhanom, ebola salgınının yanı sıra ülkedeki şiddet ve adam kaçırma olaylarından da kaygı duyduğunu vurguladı. Adhanom, "Açıkçası bu salgınla baş etmek bir öncekine göre daha çok daha zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yeniden patlak veren salgınının nedenini bilmediklerini ama araştırmalara devam ettiklerini dile getiren Adhanom, şimdiye kadar tamamı sağlık çalışanı 216 kişi ve sağlık çalışanlarıyla temas eden 20 kişiye ebola aşısı yaptıklarını belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom ellerinde 3 bin doz ebola aşısı bulunduğunu, gerektiğinde bunu 300 bin doza kadar çıkarabileceklerini ifade etti.

- "Uluslararası yayılma riski düşük"

KDC'deki ebola salgınının uluslararası yayılma riskinin düşük olduğuna işaret eden Adhanom, başta Uganda olmak üzere komşu ülkelerde kapsamlı önlemlerin alınmasını tavsiye ettiklerini anlattı.

Adhanom, ülkedeki aktif çatışmalardan dolayı öncelikli olarak "kırmızı bölgeler" belirlendiğini kaydederek uluslararası toplumu bu ülkeye daha fazla destek vermeye davet etti.

- 41 kişi öldü

Ülkedeki 10'uncu ve son ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e çıktı. Hayatını kaybeden diğer 27 kişinin de ebola olduğu tahmin ediliyor ancak ölümler salgın ilan edilmeden önce olduğu için ve ebolanın bulaşma riski dolayısıyla mezarlar açılıp araştırma yapılamıyor.

KDC'de 9'uncu ebola salgını, Kuzey Kivu'ya 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ekvator eyaletinde görülmüştü.

Resmi verilere göre, 24 Temmuz'da sona erdiği açıklanan bu salgında 54 vaka rapor edilmişti. Salgın süresince 17'si kesin vaka, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 33 kişi hayatını kaybetti. 14 ölümün ebola olup olmadığı bilgisi teyit edilemedi.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

PARTNERPlajın yıldızı o oldu!Plajın yıldızı o oldu!
Rektör Ayrancı: Batı, Ermeni meselesini bir silah olarak kullanıyorRektör Ayrancı: Batı, Ermeni meselesini bir silah olarak kullanıyor
Balon patlatma oyunu oynarken 15 iğne yuttuBalon patlatma oyunu oynarken 15 iğne yuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DSÖ Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgı KDC Kongo Demokratik Cumhuriyeti Tedros Adhanom

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.