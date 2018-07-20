DSÖ Yemen'e 168 ton ilaç ulaştırdı

ADEN (AA) - Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu hafta Yemen'in başkenti Sana'ya 168 ton ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırdığı bildirildi.

Örgütün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre DSÖ'ye ait 7 uçak, bu hafta 168 ton ilaç ve tıbbi malzemeyi Sana Uluslararası Havalimanı'na ulaştırdı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'ne destek veriyor.

