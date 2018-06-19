DSÖ'den bilgisayar oyunları kararı

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bilgisayar oyunları bağımlılığının "ruhsal sağlık problemi" kategorisine alındığını duyurdu.

"Oyun rahatsızlığı" olarak isimlendirilen hastalık, DSÖ tarafından Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması (ICD) tanı kılavuzunun 11'inci versiyonunun listesine eklendi.

Buna göre, pratisyen hekimlerin, dünya genelinde sağlık sorunlarını teşhis etmek için kullandığı ICD tanı kılavuzunun 11'inci yeni versiyonunda, bilgisayar oyunları bağımlılığı resmen "ruhsal sağlık problemi" olarak yer aldı.

DSÖ, "oyun rahatsızlığını", kişinin ilgi alanı ve günlük aktivitelerini belirlemede sorun oluşturan ve sürekli tekrar eden ciddi bir bağımlılık ve şiddetli bir davranış modeli olarak nitelendirdi.

Hastalığın belirtileri arasında ise oyun oynama sıklığı, yoğunluğu ve süresi, diğer aktiviteler arasında oyuna verilen önceliğin seviyesi ve tüm olumsuzluklara rağmen artan sıklıkla oyun oynamaya devam edilmesi gösterildi.

DSÖ'nün bilimsel çalışmalarına göre, "oyun rahatsızlığı", dijital veya video oyun aktiviteleriyle uğraşan dünya nüfusunun sadece yüzde 2-3'ünü etkiliyor.