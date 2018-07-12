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DSÖ'den Hudeyde'de 1 haftalık çatışma bilançosu: 46 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:34 | Son Güncelleme

DSÖ'den Hudeyde'de 1 haftalık çatışma bilançosu: 46 ölü

HUDEYDE (AA) - Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde 1-7 Temmuz tarihleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 46 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Hudeyde'deki insani durumla ilgili hazırladığı raporda, 1-7 Temmuz tarihlerinde kentteki çatışmalarda 46 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hudeyde'deki hastanelerden alınan bilgi sonucu söz konusu rakamların tespit edildiği kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin sivil, silahlı ya da asker olduğu şeklinde herhangi bir bilgi verilmedi.

Hudeyde'deki bazı sağlık merkezlerinin, artan tıbbi ihtiyaçlara cevap vermeye çalıştığı, çatışmaların kent merkezine ilerlemesi durumunda bu merkezlerin tehlikede olacağı belirtilen açıklamada, kentteki askeri operasyonların son zamanlarda gerilediği ancak bazı bölgelere hava saldırılarının olduğu ve Tuheyta ilçesinde çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

Yemen hükümet güçleri, 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için operasyon başlatmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
DSÖ Hudeyde Yemen

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