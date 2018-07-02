DSÖ'den Yemen'in Hudeyde kentindeki sağlık koşulları konusunda uyarı

MARİB (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'in batısındaki Hudeyde'nin sağlık açısından ülkedeki en kötü bölge olduğunu ifade ederek kentteki çatışmaların şiddetlenmesiyle tehlikenin her geçen gün arttığı uyarısında bulundu.

DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'de insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının arttığına işaret edilerek ülke genelinde sağlık koşulları açısından en kötü bölgenin Hudeyde olduğu belirtildi.

En fazla kolera vakasının Hudeyde'ye bağlı ilçelerde tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, kentte ayrıca yetersiz beslenme oranlarının çok yüksek olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Yemen Temsilcisi Nevio Zagaria, Hudeyde'deki tehlikenin her geçen gün arttığına işaret ederek "Diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklardan muzdarip kişiler, çocuklar ve anneler başta olmak üzere yardıma en fazla ihtiyaç duyanların, sunulan hizmetlere erişimi sağlamalı." dedi.

Zagaria, örgütün, hasta kapasitesi konusunda Hudeyde'de Es-Sevra ve El-Ulfi hastanelerine destek olduğu ayrıca akut yetersiz beslenmeden şikayetçi çocukların tedavisi için 7 terapötik beslenme merkezine yardım ettiğini belirtti.

Koleranın tedavisine kullanılan ilaçların da yer aldığı 200 bin muayeneye yetecek sağlık malzemesinin DSÖ tarafından depolandığını ifade eden Zagaria, Yemen'deki sağlık sisteminin çok kırılgan olduğunu, herhangi bir ek yükün mevcut kapasiteyi olumsuz etkileyebileceğini sözlerine ekledi.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.

