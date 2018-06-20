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DSÖ'nün bilgisayar oyunları kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:26 | Son Güncelleme

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç: - "Teknoloji bağımlılığı, fark edilmeyen, masum durabilen, bağımlılık olarak adlandırılmak istenmeyen bir durum ve artık bir hastalık olarak konumlandırılıyor. Bu hastalığa karşı önleyici tedbirlerin en başında bilinç ve farkındalık geliyor"

İSTANBUL (AA) - Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), bilgisayar oyunları bağımlılığını "ruhsal sağlık problemi" kategorisine almasına ilişkin, "Teknoloji bağımlılığı, fark edilmeyen, masum durabilen, bağımlılık olarak adlandırılmak istenmeyen bir durum ve artık bir hastalık olarak konumlandırılıyor. Bu hastalığa karşı önleyici tedbirlerin en başında bilinç ve farkındalık geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamada, Yeşilay'ın ev sahipliğinde düzenlenen, DSÖ uzmanlarının katıldığı "Bağımlılık Davranışlarının Halk Sağlığına Etkileri" toplantısında görüşülen "Online Oyun Bağımlılığı"nın DSÖ tarafından "ruhsal sağlık problemi" kategorisine alındığı anımsatıldı.

DSÖ'nün teknoloji bağımlılığı alanında uzman isimlerinin 29 Kasım-1 Aralık 2017'de Yeşilay ev sahipliğinde bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, online oyun ve online kumar bağımlılığı üzerine hastalık, önleme, koruma, tedavi, rehabilitasyona dair tüm konular konuşulduğu. DSÖ'nün hastalık sınıflandırmalarını kararlaştıracağı ICD-11 (Uluslararası Hastalık Sınıflandırmaları) için ciddi hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda haziran ayında gerçekleştirilen ICD-11'de online oyun ve kumar bağımlılığı resmen bir ruhsal sağlık problemi olarak tanımlandı. Toplantıya 20'nin üzerinde uzman katıldı. DSÖ Madde Bağımlılığı Büro Koordinatörü Psikiyatrist Vladimir Poznyak, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Dinç toplantıyı yönetti."

Açıklamada, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç'in gerçekleştirilen toplantı sonrasında DSÖ'nün bilgisayar oyunları bağımlılığını "ruhsal sağlık problemi" kategorisine almasına ilişkin değerlendirmesine de yer verildi.

Dinç, DSÖ'nün teknoloji bağımlılığının alt kalemlerinden biri olan online oyun ve online kumar bağımlılığı tehlikesinin ve bu bağımlılık türünün ruhsal sağlık problemi kapsamına alınacağının, 2017'de gerçekleştirdikleri toplantıda ve 2018'de Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması ICD-11'de konuşulduğunu anımsattı.

Bu toplantıda Yeşilay olarak çok ciddi katkılarının olduğunu vurgulayan Dinç, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde de DSÖ bu konudaki çalışmalarını tamamlayarak online oyun ve kumar bağımlılığını resmi olarak hastalık olarak tanımladı. Buna göre teknoloji bağımlılığı fark edilmeyen, masum durabilen, bağımlılık olarak adlandırılmak istenmeyen bir durum ve artık bir hastalık olarak konumlandırılıyor. Bu hastalığa karşı önleyici tedbirlerin en başında bilinç ve farkındalık geliyor. Kontrolsüz, sınırsız, ihtiyaç dışı kullanımdan kaynaklanan bu soruna karşı alternatiflerin zenginleştirilmemesi, bilincin oluşamaması, kullanıcının karşısında büyük bir duvar olarak duruyor. Bu duvarın aşılması, teknolojik araçların ihtiyaç dahilinde kullanılacağını bilmek, bu anlamda rol model olmak ama teknolojiyi de aktif kullanmak mümkün."

Dinç, DSÖ'ye göre teknoloji bağımlılığının 3 belirtisinin bulunduğunu ve bu belirtilerin ilkinin oyun davranışının diğer sosyal aktivitelerin önüne geçmesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İkincisi bu davranışın önlenememesi. Üçüncüsü de kişinin belirli bir şekilde strese girmesi, kişisel, sosyal ve eğitimsel alanlarına vakit ayıramamasıdır. Sonuçta kişi uykusuzluk, beslenme problemleri ve fiziksel rahatsızlıklar yaşıyor. Bu davranışın bağımlılık olarak kabul edilebilmesi için en az 12 ay sürmesi gerekiyor."

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DSÖ kumar online oyun Yeşilay

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