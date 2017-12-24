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DSP Genel Başkanı Aksakal İzmir'de:

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 13:21 | Son Güncelleme 1 dakika önce

- "(Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesi) 128 ülkenin böyle bir tasarıya destek vermemesi, ABD emperyalizminin kovboy edasıyla yapmaya çalıştıklarına karşı durması, buna öncülük eden ülkeler adına başta Türkiye olmak üzere azımsanamayacak bir başarıdır"

İZMİR (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin, "128 ülkenin böyle bir tasarıya destek vermemesi, ABD emperyalizminin kovboy edasıyla yapmaya çalıştıklarına karşı durması, buna öncülük eden ülkeler adına başta Türkiye olmak üzere azımsanamayacak bir başarıdır." dedi.

Aksakal, partisinin ilçe kongrelerine katılmak için geldiği İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının yanlış olduğunu belirtti.

Emperyalist sistemin tetikçisi ABD Başkanının, küstahlık denilen ruh halini dünya milletlerine hakaret, tehdit ve şantajla ayar vermeye kadar götürdüğünü vurgulayan Aksakal, önceki gün BM Genel Kurulunda Kudüs ile ilgili yapılan görüşmeler öncesi ABD'nin tehdit ve şantaj açıklamalarını ibretle izlediklerini ifade etti.

Oylama sürecinde Trump'ın ülkelere verdikleri dolarlardan söz ettiğini işaret eden Aksakal, şöyle devam etti:

"BM Genel Kurulunda 128 ülkenin böyle bir tasarıya destek vermemesi, ABD emperyalizminin kovboy edasıyla yapmaya çalıştıklarına karşı durması, buna öncülük eden ülkeler adına başta Türkiye olmak üzere azımsanamayacak bir başarıdır. Suriye'de kaybeden Amerika, bu hırçınlıkla başka maceralara tevessül edecektir."

Aksakal, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in Fahreddin Paşa ile ilgili olarak, "Bir çöl bedevisi, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na dil uzatabilecek kadar hadsizliğe sahip olabilmiştir. Ortalıkta parmak sallayanların yarın, bu duruşlarının arkasında durabilmelerini umuyoruz. Gelişmeleri ve sonuçlarını hep birlikte ibretle izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Cumhurbaşkanı adayı olacağım"

Aksakal, 2019 yılında yapılacak olan seçimlerini önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Hükumetleri Cumhurbaşkanları kuracak. Bizim anlayışımıza göre, bugünkü Cumhurbaşkanı partisininde genel başkanıdır ve yeniden Cumhurbaşkanı adayıdır. Bütün partilerin genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini topluma tanıtması gerekiyor. DSP'nin Cumhurbaşkanı adayı genel başkan olarak ben olacağım. Bütün partilerin genel başkanlarının aday olarak çıkması gerekir şimdiden."

Basın toplantısının ardından Aksakal, partisinin Aliağa İlçe Kongresine katıldı.

(AA)

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