DSP Genel Başkanı Aksakal İzmir'de:

İZMİR (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin, "128 ülkenin böyle bir tasarıya destek vermemesi, ABD emperyalizminin kovboy edasıyla yapmaya çalıştıklarına karşı durması, buna öncülük eden ülkeler adına başta Türkiye olmak üzere azımsanamayacak bir başarıdır." dedi.

Aksakal, partisinin ilçe kongrelerine katılmak için geldiği İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının yanlış olduğunu belirtti.

Emperyalist sistemin tetikçisi ABD Başkanının, küstahlık denilen ruh halini dünya milletlerine hakaret, tehdit ve şantajla ayar vermeye kadar götürdüğünü vurgulayan Aksakal, önceki gün BM Genel Kurulunda Kudüs ile ilgili yapılan görüşmeler öncesi ABD'nin tehdit ve şantaj açıklamalarını ibretle izlediklerini ifade etti.

Oylama sürecinde Trump'ın ülkelere verdikleri dolarlardan söz ettiğini işaret eden Aksakal, şöyle devam etti: