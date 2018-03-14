DSP Yaşar Okuyan’ı reddetti! Okuyan böyle yanıt verdi

DSP başvuruya yazdığı yanıtta, “‘Temiz’ Seçim Platformu’nun, adı itibariyle olumlu çağrışım yaptığını kabul etmekle birlikte, böyle bir platformun sözcülüğü görevinin ağzı, üslubu ve siyasi jargonu ‘temiz olmayan’ bir kişiye verilmiş olması Türkiye siyaseti açısından bir talihsizliktir” ifadelerini kullandı.

YAŞAR OKUYAN’DAN YANIT

DSP’nin bu açıklamasına ise sözcü Yaşar Okuyan’dan yanıt gecikmedi. Odatv'nin haberine göre; Okuyan, “Biz temiz seçim yürütme platformu olarak öncelikle seçimlerdeki usulsüzlük ve hilelelerle ilgili olarak bir açıklama yapmıştık. Onun öncesinde de dedik ki programı müsait olan parti genel merkezlerini ziyaret edelim dedik” diyerek başvuru gerekçesini anlattı.

“Biliyorsunuz ki YSK’nın açıkladığı seçimlere katılma hakkı alan partiler arasında DSP yok. Yine de ziyaret edelim dedik” ifadelerini kullanan Okuyan, devamında ise şunları aktardı:

“Bütün partilerle telefonla konuştuk. Çarşamba Perşembe müsaitse heyet olarak gelelim dedik. Bize dediler ki yazı yazın. Yazıyla başvurduk. Onlar da bize bu cevabı verdiler. Bir defa Bay Topsakal daha bir hafta önce KRT televizyonunda çıkıp, ‘Kim daha fazla milletvekili verirse DSP olarak o ittifaka gireriz’ diyen bir adamdır. Yani partisini açık arttırmaya çıkarmıştır. Bunu inanarak söylüyorum bu bir defa rahmetli Ecevit’in kemiklerini sızlatmıştır. Ben onu geçtiğimiz haftalarda televizyonda çok ağır eleştirmiştim. Onun gocunması var. Halbuki biz Temiz Seçim Platformu olarak başvurmuştuk. Dolayısıyla ciddiyetsiz bir açıklama. Bay Topsakal top çevirerek aklınca AKP’ye yaranma mesajı vermiştir. Kendisine AKP ile ittifakında hayırlı yürüyüşler diliyorum. Gözlerinin çiçeğinden öpüyorum.”