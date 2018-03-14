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DSP Yaşar Okuyan’ı reddetti! Okuyan böyle yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 07:44 | Son Güncelleme

Temiz Seçim Platformu tarafından partilere yapılan görüşme başvurularına Demokratik Sol Parti (DSP) tarafından ret geldi. Platform Sözcüsü Yaşar Okuyan’ın başvurusunu reddeden DSP’nin ret gerekçesi ise dikkat çekti.

DSP Yaşar Okuyan’ı reddetti! Okuyan böyle yanıt verdi

DSP başvuruya yazdığı yanıtta, “‘Temiz’ Seçim Platformu’nun, adı itibariyle olumlu çağrışım yaptığını kabul etmekle birlikte, böyle bir platformun sözcülüğü görevinin ağzı, üslubu ve siyasi jargonu ‘temiz olmayan’ bir kişiye verilmiş olması Türkiye siyaseti açısından bir talihsizliktir” ifadelerini kullandı.

YAŞAR OKUYAN’DAN YANIT

DSP’nin bu açıklamasına ise sözcü Yaşar Okuyan’dan yanıt gecikmedi. Odatv'nin haberine göre; Okuyan, “Biz temiz seçim yürütme platformu olarak öncelikle seçimlerdeki usulsüzlük ve hilelelerle ilgili olarak bir açıklama yapmıştık. Onun öncesinde de dedik ki programı müsait olan parti genel merkezlerini ziyaret edelim dedik” diyerek başvuru gerekçesini anlattı.

“Biliyorsunuz ki YSK’nın açıkladığı seçimlere katılma hakkı alan partiler arasında DSP yok. Yine de ziyaret edelim dedik” ifadelerini kullanan Okuyan, devamında ise şunları aktardı:

“Bütün partilerle telefonla konuştuk. Çarşamba Perşembe müsaitse heyet olarak gelelim dedik. Bize dediler ki yazı yazın. Yazıyla başvurduk. Onlar da bize bu cevabı verdiler. Bir defa Bay Topsakal daha bir hafta önce KRT televizyonunda çıkıp, ‘Kim daha fazla milletvekili verirse DSP olarak o ittifaka gireriz’ diyen bir adamdır. Yani partisini açık arttırmaya çıkarmıştır. Bunu inanarak söylüyorum bu bir defa rahmetli Ecevit’in kemiklerini sızlatmıştır. Ben onu geçtiğimiz haftalarda televizyonda çok ağır eleştirmiştim. Onun gocunması var. Halbuki biz Temiz Seçim Platformu olarak başvurmuştuk. Dolayısıyla ciddiyetsiz bir açıklama. Bay Topsakal top çevirerek aklınca AKP’ye yaranma mesajı vermiştir. Kendisine AKP ile ittifakında hayırlı yürüyüşler diliyorum. Gözlerinin çiçeğinden öpüyorum.”

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DSP yaşan okuyan

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
emeklilik yaşını ileriye atan,aşağılık adamın tekidir.tanıyın
İŞÇİ NİN HAKKINI YİYEN MEZARDA EMEKLİLİĞİ GETİREN NE İDÜĞÜ BELLİ OLMAYAN BU ADAM HALA KONUŞABİLİYOR MU HAKKIMIZ HARAM OLSUN SÜRÜNSÜN İNŞALLAH
yaşar okuyan banada antipatik geliyor ama ..yiğidi öldür hakkını ver..yaşar okuyan tüm söyleminde sonuna kadar haklı ve doğru söylüyor..izledim her kelimesi doğru..bende aynı fikirdeyim yaşar beyle
Helal olsun DSP. ye. Miladını doldurmuş birilerine karşı doğru duruş yapmış.
OLAY YARATTI HARBİDEN :))))
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