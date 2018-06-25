DSP'den Erdoğan'a tebrik tegrafı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

DSP'den yapılan açıklamaya göre Aksakal, cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Aksakal telgrafta şunları kaydetti:

"24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı tebrik eder, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelerin toplumun tümü tarafından benimsenecek demokratik kurallar çerçevesinde oluşmasını sağlayacağınız inancıyla saygılarımı sunarım."

