HABER

DTB Başkanı Yeşil, güven tazeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 20:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, yapılan borsa seçimlerinde yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.Diyarbakır’da mavi ve beyaz listelerin yarıştığı Ticaret Borsası Başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Engin Yeşil, geçerli sayılan 290 oydan 160’ını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

DTB Başkanı Yeşil, güven tazeledi

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, yapılan borsa seçimlerinde yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Diyarbakır’da mavi ve beyaz listelerin yarıştığı Ticaret Borsası Başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Engin Yeşil, geçerli sayılan 290 oydan 160’ını alarak yeniden başkanlığa seçildi. Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda düzenlenen seçimlerde mavi liste ile mevcut Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve beyaz liste ile eski başkan Fahrettin Akyıl yarıştı. 293 delegenin oy kullandığı seçimlerde, Engin Yeşil’in başkan adayı olduğu mavi liste 160, Fahrettin Akyıl’ın başkan adayı olduğu beyaz liste ise 130 oy aldı. 3 oyun geçersiz olduğu seçimlerde, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanlığı’na yeniden Engin Yeşil getirildi.

“Kaldığımız yerden devam edeceğiz”
Yeniden başkan seçilen Engin Yeşil, demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlere katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür ederek, “Bundan sonraki süreçte göreve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üyelerimizden almış olduğumuz bu destekler ile yeni projelerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. 14 Nisanda yapılacak olan Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası seçimlerinde aday olan tüm arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum’’ dedi.

DTB Başkanı Yeşil, güven tazeledi

Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtıÇocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
Çinliler duyurdu: ‘Tiangong-1’in düşüşü muhteşem olacak’Çinliler duyurdu: ‘Tiangong-1’in düşüşü muhteşem olacak’
Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdiEvli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.