DTB Başkanı Yeşil, güven tazeledi

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, yapılan borsa seçimlerinde yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Diyarbakır’da mavi ve beyaz listelerin yarıştığı Ticaret Borsası Başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Engin Yeşil, geçerli sayılan 290 oydan 160’ını alarak yeniden başkanlığa seçildi. Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda düzenlenen seçimlerde mavi liste ile mevcut Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve beyaz liste ile eski başkan Fahrettin Akyıl yarıştı. 293 delegenin oy kullandığı seçimlerde, Engin Yeşil’in başkan adayı olduğu mavi liste 160, Fahrettin Akyıl’ın başkan adayı olduğu beyaz liste ise 130 oy aldı. 3 oyun geçersiz olduğu seçimlerde, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanlığı’na yeniden Engin Yeşil getirildi.
“Kaldığımız yerden devam edeceğiz”
Yeniden başkan seçilen Engin Yeşil, demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlere katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür ederek, “Bundan sonraki süreçte göreve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üyelerimizden almış olduğumuz bu destekler ile yeni projelerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. 14 Nisanda yapılacak olan Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası seçimlerinde aday olan tüm arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum’’ dedi.
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