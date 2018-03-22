DTB’den iki ilçeye hububat laboratuvarı

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Bismil ve Ergani ilçelerinde hububatta protein, guliten, sedimantasyon ve indeks oranlarına bakılabilecek donanımlı Hububat analiz laboratuvarı kurulacağının müjdesini verdi.

Diyarbakır’ın Bismil ve Ergani ilçelerinde tarımsal alanda faaliyet gösteren vatandaşların daha iyi ve kaliteli hizmet almaları amacıyla kurulacak laboratuvarlarda tarımsal alanda üretim yapan üreticiler, ürünlerinin kalite ve değerini merkez laboratuvara gitmeden kendi ilçelerinde öğrenebilecek. Karacadağ Kalkınma Ajansının 2018 yılı Sanayi Alt Yapısı ve Mali Destek Programı kapsamında destek almak için projelerini hayata geçireceklerini belirten DTB Başkanı Engin Yeşil, “Üyelerimizin ve tarımsal alanda faaliyet gösteren üreticilerimizin talepleri doğrultusunda hazırladığımız projemiz elde edilen ürünlerin kalite ve değeri belirlenecektir” dedi.

“Gerekirse biz yaparız”

DTB Başkanı Engin Yeşil, projelerinin Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmemesi durumunda 2018 yılı hububat sezonuna yetiştirilmek üzere borsa imkanları ile projelerini sürdüreceklerini belirterek, “Üye ve üreticilerimizden gelen talepler her zaman dikkate almaktayız. Bu laboratuvar talebi de ilimizdeki hububat üretiminin büyük bir kısmını gerçekleştiren Bismil ve Ergani’de bulunan üreticilerimizden gelmiştir. Bu konuda yönetim kurulumuz tarafından alınan karar doğrultusunda üye ve üreticilerimiz bu iki ilçemize hububatta protein, guliten, sedimantasyon ve indeks oranlarına bakıla bilecektir. Bu durumda üreticilerimiz kendi ürünlerinin kalitesini ve piyasa değerini öğrenmiş olacaklardır” diye konuştu.