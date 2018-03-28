DTO girişimcilik sertifikalarını dağıttı

Denizli Ticaret Odası’nda (DTO) düzenlenen girişimcilik sertifikası dağıtım töreninde şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları belge aldı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 2017 yılında DTO tarafından eğitim alan girişimcilerden 116 kişinin kendi iş yerini açtığını söyledi.

Denizli Ticaret Odası, İş Kur ve KOSGEB tarafından ortaklaşa düzenlenen girişimcilik kursları sertifika töreninde yaklaşık 100 kişi sertifikalarını aldı. Denizli Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen törene Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, İş Kur Denizli İl Müdürü Fatih Işık ve KOSGEB Denizli İl Müdürü Aziz Acar katıldı.

Kurslara katılan vatandaşların kendi iş yerlerini açmaya başladıklarını belirten DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Ticaret Odasında göreve geldiğimiz günden bu yana en önemli gördüğümüz konulardan birisi, Denizlide esnafımıza birebir dokunmak ve birlikte olmaktı. Ayrıca kadınlarımızın gençlerimizin evinde, kahvelerde oturmasına karşı nasıl çalışmalar yaparız diyerek, çalışmalar yaptık. Buna da 2017 yılı itibari ile 2 bine yakın eğitim verdik. Eğitimler sonrası 116 kardeşimiz iş yerini kurdu. İnşallah bu sayı artacak ve desteklere devam edeceğiz. KOSGEB ve İş Kur’un destekleri ile bu rakamlar artacak. Biz teşvik ediyoruz. Aynı zamanda moda tasarım konusunda da eğitimler verdik. 24 bayan 1 erkek arkadaşımıza 8 ay boyunca eğitim verdik ve bunlarda kendi iş yerlerini kurdu. Büyük profesyonel firmalar ile çalışanlar da var. Su ve ısı yalıtımı, kaynakçılık eğitimi, özellikle kız kardeşim projesi kapsamında 200 kardeşimize de eğitimler verdik. Bu şehirde iş yeri kurup bu şehre destek vereceğiniz için teşekkür ediyorum" dedi

KOSGEB Denizli İl Müdürü Aziz Acar ise KOSGEB olarak destek vermeye devam edeceklerini belirterek Bilgi almak için girişimcilerin mutlaka KOSGEB’e uğramaları ve destekler hakkında doğru bilgi almalarını istedi.

İş Kur Denizli İl Müdürü Fatih Işık da Türkiye’nin ve Denizli’nin geleceğinin girişimcilerde olduğunu belirterek, özellikle istihdam öncesi İş Kur’un uygun teşviklerinden faydalanılmasını istedi.

Konuşmaların ardından ise aralarında şehit yakınlarının, gazi ve gazi yakınlarının olduğu kursiyerler sertifikalarını aldı. Tören toplu fotoğraf çekilimi ile sona erdi.