DTO’dan Bodrum’daki fuara ücretsiz ulaşım

Didim Ticaret Odası üyelerine, Bodrum Turistik İşletmeler Donanımı ve Gıda Fuarına ücretsiz ulaşım sağladı.

Didim Ticaret Odası 3’üncü Bodrum Turistik İşletmeler Donanımı ve Gıda Fuarına ücretsiz ulaşım sağladı. Didim Ticaret Odası Fuarlar Sorumlusu Alper Kökşen’in koordinasyonunda gerçekleşen organizasyona fuara katılmak isteyen üyeler ve vatandaşlar katıldı. Fuarda 50 stantta 90 markanın ürünleri, sektör temsilcileriyle buluştu.

Restoran ekipman tedarikçilerinden, endüstriyel mutfak, çamaşırhane makine ve gereçlerine, otel tekstili ve dekorasyon malzemelerinden mobilyalara, temizlik malzemeleri ve jeneratör sistemlerine kadar her şeyin bulunduğu BODEX Fuarı, 31 Mart’ta sona erecek.