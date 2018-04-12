DTSO Başkanı Şahin ve Meclis Başkanı Dertli vatandaşla sohbet etti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanı iş adamları basın mensupları ile birlikte Cedidiye Cami önünde sohbet etti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ile Meclis Başkanı Ahmet Dertli, iş adamları Faruk Türkseven, İsa Üçüncüoğlu, Cemal Aksan, Ümit Ülgen ile birlikte Cedidiye Cami önünde simit yiyerek çay içtiler. Ayrıca Düzce’de görev yapan basın mensupları ve Cedidiye Cami önünde vatandaşlarla sohbet eden iş adamları “Halkın içinde olacağız” mesajı verdiler.