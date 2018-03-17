HABER

DTSO seçimlerine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır’daki en büyük yatırıma sahip Abdülkadir Karavil Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Karavil, Diyarbakır’ın ekonomik kalkınmasını sağlayacak ekip ve ruha sahip olduklarını kaydetti.

DTSO seçimlerine doğru

Diyarbakır’daki en büyük yatırıma sahip Abdülkadir Karavil Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Karavil, Diyarbakır’ın ekonomik kalkınmasını sağlayacak ekip ve ruha sahip olduklarını kaydetti. Diyarbakır’ın ticari alanını geliştirerek, ekonomik kalkınmasını hızlandırmak için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) başkanlığına aday olduklarını kaydeden Karavil, "Sahip olduğumuz birikimi ve tecrübemizi kentin geleceğine harcamak istiyoruz. Bunun için de DTSO başkanlığına aday oldum. İlk etapta Diyarbakır için plaka sayımız olan 21 adet proje hazırladık. Listemiz ‘Sarı’, sloganımız da ’Omuz Omuza’ şeklindedir" dedi.
Diyarbakır’daki ekonomik sorunları iyi bildiklerini, bilgi ve tecrübesini Diyarbakır’a aktarmak ve kentin ekonomik çıtasını daha da yükseğe çıkarmak için çalıştıklarını belirten Karavil, Organize Sanayi Bölgesi’nin yıllardır çözülmeyen altyapı ve çevresel sorunlarını 3.5 yılda çözdüklerini söyledi. Karavil, "Biz göreve geldiğimizde OSB’nin durumu çok kötüydü. Yolları yaptık, 8 kilometrelik istinat duvarını çektik. OSB’yi çalışabilir, modern bir görünüme kavuşturduk. Yine OSB’de göreve gelirken 2 bin 800 kişi çalışıyordu, bugün 7 bin kişi çalışıyor. 2 bin dönümlük alanda OSB’nin 4. etap çalışmalarına başladık ve çalışmalar devam ediyor. OSB’deki başarımızı, üyelerin yüzde 80’ninin desteğini almaya borçluyuz. Çoğunluğun desteğini alarak göreve gelince güçlü olursunuz ve daha verimli çalışırsınız’’ şeklinde konuştu.

"2 bini aşkın kişiyi istihdam ediyoruz"
Karavil, Diyarbakır’a kazandırdıkları her yatırımla daha da mutlu olduklarını ifade ederek, inşaat, mobilya, gayrimenkul, enerji alanlarında yatırım yaptıklarını kaydetti. Diyarbakır’da 40 yıldır yatırım yaptıklarına değinen Karavil, "İş imkanı sağlamak, işsiz gençlerin işe ve aşa kavuşması bizi mutlu ediyor. Her yatırımla yeni istihdam alanı yaratmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Gücümüz yettiğince yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Şu anki yatırımlarımızla 2 binin üzerinde kişiyi istihdam ediyoruz’’ diye konuştu.

"Ticari kimliğimizle varız"
Karavil, Diyarbakır’ı bir çok kişi terk ederken, kendilerinin kenti terk etmediğini ve yatırımlarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Diyarbakır’ı hep ekonomisi güçlü bir kent olarak hayal ediyorum. Diyarbakır’ı geliştirmek istiyoruz. Biz ticari kimliğimizle varız. Bizim işimiz ekonomi. Ekonomiyi çok iyi biliyoruz. Tüm bilgi, birikim ve enerjimizi bu kent için harcıyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Bir işe siyasi mantıkla bakmadıklarını, ticari mantıkla baktıklarını anlatan Karavil, ticari mantığı devreye sokunca da başarının kaçınılmaz olduğunu belitti. Karavil, "Kapım herkese açıktır. Telefonum da sürekli açıktır. İsteyen, istediği zaman bana ulaşabilir’’ dedi.

ABD'den flaş Menbiç açıklamasıABD'den flaş Menbiç açıklaması
Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacakFacianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

İlginizi Çekebilir

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!

Fatih Portakal’dan Erdoğan'a olay çağrı!

Fatih Portakal’dan Erdoğan'a olay çağrı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisini sordu! Polisten inanılmaz cevap

Sevgilisini sordu! Polisten inanılmaz cevap

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

İş adamı babası genç kıza dehşeti yaşattı

İş adamı babası genç kıza dehşeti yaşattı

İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü

Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.