DTSO seçimlerine doğru

Diyarbakır’daki en büyük yatırıma sahip Abdülkadir Karavil Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Karavil, Diyarbakır’ın ekonomik kalkınmasını sağlayacak ekip ve ruha sahip olduklarını kaydetti. Diyarbakır’ın ticari alanını geliştirerek, ekonomik kalkınmasını hızlandırmak için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) başkanlığına aday olduklarını kaydeden Karavil, "Sahip olduğumuz birikimi ve tecrübemizi kentin geleceğine harcamak istiyoruz. Bunun için de DTSO başkanlığına aday oldum. İlk etapta Diyarbakır için plaka sayımız olan 21 adet proje hazırladık. Listemiz ‘Sarı’, sloganımız da ’Omuz Omuza’ şeklindedir" dedi. Diyarbakır’daki ekonomik sorunları iyi bildiklerini, bilgi ve tecrübesini Diyarbakır’a aktarmak ve kentin ekonomik çıtasını daha da yükseğe çıkarmak için çalıştıklarını belirten Karavil, Organize Sanayi Bölgesi’nin yıllardır çözülmeyen altyapı ve çevresel sorunlarını 3.5 yılda çözdüklerini söyledi. Karavil, "Biz göreve geldiğimizde OSB’nin durumu çok kötüydü. Yolları yaptık, 8 kilometrelik istinat duvarını çektik. OSB’yi çalışabilir, modern bir görünüme kavuşturduk. Yine OSB’de göreve gelirken 2 bin 800 kişi çalışıyordu, bugün 7 bin kişi çalışıyor. 2 bin dönümlük alanda OSB’nin 4. etap çalışmalarına başladık ve çalışmalar devam ediyor. OSB’deki başarımızı, üyelerin yüzde 80’ninin desteğini almaya borçluyuz. Çoğunluğun desteğini alarak göreve gelince güçlü olursunuz ve daha verimli çalışırsınız’’ şeklinde konuştu.

"2 bini aşkın kişiyi istihdam ediyoruz"

Karavil, Diyarbakır’a kazandırdıkları her yatırımla daha da mutlu olduklarını ifade ederek, inşaat, mobilya, gayrimenkul, enerji alanlarında yatırım yaptıklarını kaydetti. Diyarbakır’da 40 yıldır yatırım yaptıklarına değinen Karavil, "İş imkanı sağlamak, işsiz gençlerin işe ve aşa kavuşması bizi mutlu ediyor. Her yatırımla yeni istihdam alanı yaratmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Gücümüz yettiğince yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Şu anki yatırımlarımızla 2 binin üzerinde kişiyi istihdam ediyoruz’’ diye konuştu.

"Ticari kimliğimizle varız"

Karavil, Diyarbakır’ı bir çok kişi terk ederken, kendilerinin kenti terk etmediğini ve yatırımlarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Diyarbakır’ı hep ekonomisi güçlü bir kent olarak hayal ediyorum. Diyarbakır’ı geliştirmek istiyoruz. Biz ticari kimliğimizle varız. Bizim işimiz ekonomi. Ekonomiyi çok iyi biliyoruz. Tüm bilgi, birikim ve enerjimizi bu kent için harcıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Bir işe siyasi mantıkla bakmadıklarını, ticari mantıkla baktıklarını anlatan Karavil, ticari mantığı devreye sokunca da başarının kaçınılmaz olduğunu belitti. Karavil, "Kapım herkese açıktır. Telefonum da sürekli açıktır. İsteyen, istediği zaman bana ulaşabilir’’ dedi.