DTSO seçimlerini ‘Yeşil Liste’ kazandı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) bugün yapılan seçimlerinde işadamı Mehmet Kaya’nın başında bulunduğu Yeşil Liste adayları bütün grupları kazandı.
DTSO’nun bugün yapılan seçimleri yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. İşadamı Mehmet Kaya’nın başında bulunduğu Yeşil Liste 16 Meslek Komitesinden 16’sını da kazanarak tarihi bir zafere imza attı. Yeşil, sarı, kırmızı ve beyaz olmak üzere 4 listenin yarıştığı seçimlerde oy verme işlemi sabah 09:00’da başladı 17:00’a kadar sürdü. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan oy sayımında Yeşil Liste ekibi, 16 meslek komitesinin tamamının oyunu aldı. Sonuçların açıklanmasının ardından bir açıklama yapan işadamı Mehmet Kaya, “Bir buçuk ay önce ‘Birlikte Diyarbakır’ız’sloganıyla yola çıktık. Arkadaşlarımız ilkeli bir kampanya yürüttüler. Diyarbakır iş insanları da bunu takdir etti ve 16 grubun tamamında Yeşil Listeyi tercih etti. Diyarbakır’a yakışır bir seçim gerçekleştirdik. Tüm listelerdeki arkadaşlar ve tüm Diyarbakırlılarla birlikte yönetim sergileyeceğiz” dedi.
"Diyarbakır kazandı"
İş adamı Aziz Özkılıç ise, Diyarbakır’ın kazandığını ifade ederek, şunları kaydetti:
“Bu seçimde çok sayıda liste vardı. Büyük çaba sarf ettik. 14 grup kazanacağımızı düşünüyorduk ama bütün grupları kazandık. Bu sonuç Diyarbakır’ın ticaretine, sanayisine büyük katkı sunacaktır. Tüm Diyarbakırlılara teşekkür ederiz.”
Elde edilen bu sonuçlarla, DTSO Başkanlığına işadamı Mehmet Kaya’nın getirilmesi bekleniyor.
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