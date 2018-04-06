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DÜ öğrencilerinden Afganistan'daki katliama tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

Öğrenciler, 2 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında çoğunluğu çocuk 100'den fazla kişinin öldürülmesini protesto etti

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) bir grup öğrenci, Afganistan Hava Kuvvetleri'nin Kunduz vilayetindeki icazet merasimine düzenlediği saldırıyı protesto etti.

DÜ Öğrenci Toplulukları temsilcileri ve üyeleri, 2 Nisan'da Kunduz eyaletinde bir medreseye düzenlenen ve çoğunluğu çocuk 100'den fazla kişinin öldüğü hava saldırısını protesto amacıyla cuma namazı sonrası Beçi Camisi önünde bir araya geldi.

Topluluk adına açıklama yapan Hubeyb Ünal, hafızların icazet merasiminde yapılan katliamı, üniversite öğrencileri olarak kınadıklarını söyledi.

Ünal, saldırıda 100'ün üzerinde öğrencinin öldürüldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İslam ülkelerindeki gayretli gençler ve Filistin'e karşı sorumluluk hisseden devletler bu büyük görevi önemsemeli, destansı ve tedbirli bir mücadele ile düşmanı geri adım atmaya ve yok oluşa sürüklemelidir. Düzce Üniversitesi öğrencileri olarak ilim ve hikmetle, İslami direniş bayraklarını her alanda dalgalandıralım ve zalimlerle sadece savaş meydanlarında değil, onların bizi beklediği, beklemediği her yerde mücadele edelim istiyoruz. Biz üniversiteli gençler, mazlum ve mağdur bırakılmış halklar adına, tüm çevrelere, tüm gruplara ve tüm vicdan sahibi insanların bu konuya dikkat etmesini istiyoruz."

Bölgede, tüm zamanların en duygu yoksunu saldırısının yaşandığını aktaran Ünal, "Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım, dağılıp parçalanmayalım. Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki medresede, Gazze'de ve coğrafyamızda katledilen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." diye konuştu.

Afganistan Hava Kuvvetleri'nin 2 Nisan'da ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir medreseye düzenlediği hava saldırısında 100 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirilmişti.

Daşti Arçi Kaymakamı Nasruddin Sadi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etmiş ve saldırının medresede hafızlığı bitirenler için yapılan mezuniyet töreni sırasında düzenlendiğini söylemişti.

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