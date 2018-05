Dualar semaya şehit ve gaziler için yükseldi ​

İSTANBUL, (DHA) ARALARINDA Revna Demirören, Demet Sabancı, Monik İpekel, Ebru Yaşar, Tülay Ulusoy, Hanife Akdağ gibi sanat ve cemiyet hayatından 17 kadının organize ettiği ''Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar Yemeği'' Merter Polisevi'nde gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan'ın da olduğu, yaklaşık 1600 kişinin katıldığı organizasyonda sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları şehit ve gazi yakınları ile kucaklaştı.

EMNİYET MÜDÜRÜ MUSTAFA ÇALIŞKAN ŞER ODAKLARINA GÖZDAĞI VERDİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in eşi Şeyma Şahin'in de katıldığı organizasyon, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan ezan, edilen dualar ve açılan iftarla devam eden programda konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şehit ve gazilerin vatan için üzerilerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdiğini söyledi.

Vatan için görevin artık kendilerinde olduğunu ifade eden Çalışkan, "Bu topraklarda gözü olanların geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da her türlü hain planı uygulamak isteyeceklerini biliyoruz. Ancak onlar da şunu bilmelidirler ki; onların oynadıkları her oyunu, çevirdikleri her dolabı bilecek, boşa çıkaracak bir engel var. O engel de bu milletin iman dolu yüreğidir." diye konuştu.