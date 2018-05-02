Dualarla Afrin'e uğurlanan PÖH'ler birliklerine döndü

"Bu arkadaşlarımız da gönüllü olarak gittiler ve orada görevlerini son derece fedakarlık içinde yerine getirdiler. Bugün de Allah'a şükür aramıza geldiler. Hoş geldiniz diyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah bundan sonra da ülkemizin güvenliğiyle ilgili bir durumda ya da devletimizin, yöneticilerimizin vereceği her türlü görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyoruz. Çünkü gözlerindeki o kararlılığı, kahramanlığı gördük. Kendilerine bundan sonra da hayırlı görevler diliyoruz."

- "Dualarını esirgemeyen halkımıza teşekkür ederiz"

Polis memurlarından Bahadır Katrancı, devletin kendilerine verdiği görevi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Katrancı, "İnandığımız davada 'lam' gibi secde edip, 'elif' gibi dik durmaya and etmiş teşkilatın mensupları olarak devletimizin bize vermiş olduğu görevi başarıyla tamamladık. Sağ salim peygamber ocağına döndük. Biz orada görevdeyken bizden dualarını esirgemeyen halkımıza çok teşekkür ederiz. Her zaman bu tür görevler için eğitiliyor, devletimizin emir ve talimatlarını bekliyoruz." diye konuştu.

Barış Demirtaş da Afrin'de görev yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "İyi ki de gitmişim. Orada vatanımızı ve milletimizi savunmak kadar güzel bir şey yoktu. Görevimizi başarıyla yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Törene, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay da katıldı.

